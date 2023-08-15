王鴻薇控屏東棒球場百年才回本　綠：有任何不法歡迎提出、別影射

▲王鴻薇「屏東25億球場100年才能回本！菊系愛將陳金德是建商獨董！記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（15日）舉行記者會，指控「屏東縣前瞻建設棒球場100年才能回本，菊系愛將陳金德是建商獨董」，對此，民進黨立委洪申翰回應，假如有任何不法，歡迎王鴻薇或在其他在野黨委員提出，不要用影射方式污衊在中南部、都會區以外地方急需要的基礎建設。

屏東縣政府稍早發表7點聲明反擊指，國家建設不能著眼在「成本」、「效益」上，否則人口數永遠比不上台北的屏東，每項建設的效益評估恐怕都過不了關，「請不要歧視屏東，傲慢地覺得屏東人什麼都不配得到！」

對此，洪申翰表示，假如有任何不法，歡迎王鴻薇或在其他在野黨委員提出，不要用影射方式污衊在中南部、都會區以外地方，急需要的基礎建設，不要用台北視角看天下，為了平衡城鄉，前瞻計畫做了相當多努力，大家應該肯定這點。

對於國民黨批評債留子孫，洪申翰指出，現在所有年度預算跟特別預算都經過立院審議跟三讀，經過三讀後又要說哪筆預算編列不合理，是蠻奇怪的馬後砲。

洪申翰表示，國防投資非一朝一夕就可以做到，本來就需要短中長期投資，國民黨相關講法都像是要拖台灣國防投資馬腳，對於國防體制、以及其他國家如何看待我國防衛決心，都有不利的影響。