拒媽買GP堅持要勁戰！大一生怒：綽號被叫39800你們負責嗎？

▲大一生堅持要買勁戰，怒喊「騎GP載不到年輕女生」。（圖／截自光陽、YAMAHA官網）

圖文／CTWANT

一名男生在臉書「匿名2公社」發文，他貼出一張GP及勁戰的圖片，並配文「我是上次發文說她想買光陽，兒子卻想買新勁戰的那個兒子」，並表示騎GP大家就知道他這台車不到4萬，如果綽號被叫39800，網友要負責嗎？短時間吸引大量網友在貼文下方留言，有網友怒轟「有本事自己賺錢買啦！沒本事就嘴巴閉閉。」

原PO在臉書匿名2公社發文，表示自己吃飯的時候，看到媽媽邊看手機邊哭，詢問她怎麼了又不說，後來將媽媽手機拿過來看後，才發現網友在媽媽之前發佈的那篇文中留言「慈母多敗兒」，讓他氣到怒戰網友「說誰廢？你們又不是我媽，我們的家務事輪得到你們嘴嗎？自以為正義，我是吃到你家的米，吸到你家的空氣了嗎？憑什麼罵我媽！」

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▲男大生怒戰網友「如果我綽號被叫39800，你們要負責嗎？」（圖／截自臉書匿名2公社）

他也說道，兩台車放在一起就是想買勁戰，GP廣告打很大，開學一騎，大家就知道他的車不到4萬。他也怒喊「這樣誰還要讓我載啊？要不要去問看看年輕女生比較想坐哪台？」「如果我綽號被叫39800，你們要負責嗎？」

貼文一出，吸引了大量網友湧入，網友怒轟「自己賺錢自己買，誰敢嘴你！花父母的錢還這麼大聲，就是欠罵啊！」「希望以後你可以買一台x7給媽媽開」、「錢，自己賺。你要買波音747也沒人管」、「放心啦，你載不到年輕女孩的啦」、「會嫌棄你騎GP的妹子，很快就會上四輪和你說掰掰了，醒醒吧」。

不過也有網友懷疑是反串創作文，並表示「男生不會用這種口氣寫文章」、「這寫作手法有像創作文的感覺」。

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