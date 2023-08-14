她先天雙重陰道、子宮、子宮頸　奇蹟成功懷孕生下女兒

▲匈牙利一名女子被診斷出先天有兩個陰道、子宮、子宮頸，甚至只有一個腎。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一名來自匈牙利的女子阿德爾，在14歲時因嚴重經痛，因此就醫後發現自己有罕見的婦科疾病，她多年來看了數次醫生，直到20歲才被發現她有兩個子宮、子宮頸與陰道，但她經過多年努力，如今29歲的她平安生下女兒，也被認為是醫學上的奇蹟。

▲雖然因雙子宮被認為懷孕機率低，但她仍克服重重困難，並透過人工試管成功懷孕。（示意圖／翻攝自pixabay）

綜合外媒報導，阿德爾從14歲開始經歷經痛，直到20歲才被診斷出有雙子宮的問題，甚至第二個陰道是盲陰道，因此月經都無法被排出，她也在2018年動了陰道隔膜手術，切出一個洞讓經血可以流出，也解決了她長年陰道細菌感染與疼痛的問題。多年來她都被醫師認為永遠無法受孕，甚至還因為無法生育，一段三年的戀情還因此告吹。

直到她認識了現在的先生巴拉茲，兩人透過不少辦法嘗試懷孕，但在生育診所檢查後，她被發現兩個子宮都有慢性子宮內膜炎，隨後又意外發現她只有一個腎，確認是「Herlyn-Werner-Wunderlich」綜合症，這是一種複雜的疾病，出生時就有一個腎臟、雙子宮、兩個子宮頸和兩個陰道，一個功能正常一個不能用。

考慮到她的病情，阿德爾與老公決定在2022年進行試管受精，令人難以置信的是，他們第一次嘗試就成功了。她向媒體透露，當時透過人工製造了4個胚胎，沒想到移植第一個時就奇蹟似地懷孕，最後孩子在她的左邊子宮長大，她也在懷孕第36週剖腹生下女兒。她透露應該不會再生，因為懷孕期間壓力很大，她也診斷出子癲前症與高血壓，由於子癲前症是遺傳性的，很容易再度復發，也讓她和老公討論不會再懷孕。

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