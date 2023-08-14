　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

血型決定智商？4種血型「聰明排行榜」出爐　第1名擁雙重優勢

4種血型「聰明度排行榜」出爐。（示意圖／pixabay）

▲4種血型「聰明度排行榜」出爐。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

隨著90、00後成為生娃主力軍，越來越多人也開始精細養娃，媽媽們不僅會關心到孩子的物質生活，也會注意孩子的性格和日後發展。《搜狐網》報導，每個寶寶都有自己的個性，這是因為每個寶寶都有專屬的基因程序，其中也和孩子的「血型」有一定的關係，且血型不同意味著孩子的智商水平也會有所區別。

第一名、AB型

[廣告]請繼續往下閱讀...

AB型血的孩子有非常好的觀察力，除此之外，這類孩子記憶力也非常好，這些特徵對於孩子來說都是一個非常大的優勢，無論是對孩子的學習還是生活。還有就是，AB型還擁有A型和B型血孩子的優勢，這就意味著孩子能夠雙方面地去分析問題，思維更發散，解決問題時考慮的東西也會更全面一些。

第二名、O型

O型也被稱為萬能血，這種血型的孩子天生就有一種優勢，就是他可以輸血給任何血型，所以也被稱為最強血型。O型的孩子一般來說更成熟也更睿智，這種優勢是其它血型的孩子無法比擬的，除此之外，O型的孩子情商也會比較高，更善交際，學習能力和記憶力也都很突出。

第三名、A型

A型的孩子一般來說思想上更嚴謹、更保守，做事非常尊重規則，不太懂得變通，也就是我們常說的死腦筋。給人一種比較木訥又內向的一種感覺，這種血型的孩子學習能力比較緩慢，但是比較有自己的想法。

第四名、B型

相關測試報告顯示，B型的孩子智商水平比較低，這是因為B型的人不論是對人還是對事都比較敏感，遇見事時容易情緒化不說，而且特別敏感。不過雖說B型的孩子普遍智商都不太聰明，但是如果發現了孩子的興趣所在，孩子的社交能力也會爆發，而且親和力也是其他血型不具備的。

延伸閱讀
李玟驟逝／李玟、Bruce「前世今生」糾葛始末曝光　命理師：他並沒虧欠
夏天「1個月不洗澡」黏爆⋯女大生：寧願全身癢　全場傻眼：妹妹不臭？
打烊前30分進火鍋店　女喊「我吃很快」內用被打槍　內行搖頭揭原因

ET快訊
周杰倫「喊昆凌三寶媽」遭抨擊！幽默回應
逢甲大學「心理假」將上路！每學期有3天可請

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公東高工賣地求生存！買家1條件「無償出借」　校長驚：以為是詐騙

麥當勞連5客點「薯條不加鹽」他傻眼　內行網笑：我看你是不懂喔

血型決定智商？4種血型「聰明排行榜」出爐　第1名擁雙重優勢

逢甲大學「心理假」將上路！每學期有3天可請

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢　4件違規全是「牠」

超猛！台中女中2學霸奪「零重力實驗提案」　將送日本太空站執行

飛大阪、名古屋注意！蘭恩撲日「航班異動資訊」一次看

【英語TOEIC通】事業躍升　首在Procedures

八字輕小心！3星座易與好兄弟「連線」　出現1情形要提高警覺

疏緩東琉線交通壅塞！「鹽琉線船運中心委託經管｣啟動招商

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

公東高工賣地求生存！買家1條件「無償出借」　校長驚：以為是詐騙

麥當勞連5客點「薯條不加鹽」他傻眼　內行網笑：我看你是不懂喔

血型決定智商？4種血型「聰明排行榜」出爐　第1名擁雙重優勢

逢甲大學「心理假」將上路！每學期有3天可請

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢　4件違規全是「牠」

超猛！台中女中2學霸奪「零重力實驗提案」　將送日本太空站執行

飛大阪、名古屋注意！蘭恩撲日「航班異動資訊」一次看

【英語TOEIC通】事業躍升　首在Procedures

八字輕小心！3星座易與好兄弟「連線」　出現1情形要提高警覺

疏緩東琉線交通壅塞！「鹽琉線船運中心委託經管｣啟動招商

大陸在「雷射武器」技術取得重大突破　能量光束將無限維持

台灣虎航今轉上市　7月營收較1月春節旺月增40%

鹿晗、關曉彤「路邊吃麵」畫面外流！　粉絲看片怒吼：不道德

「芭比海默」為影壇投下一顆原子彈

噴上高級香！盤點3款最新精品香水，愛馬仕僅1,250元就能入手

公東高工賣地求生存！買家1條件「無償出借」　校長驚：以為是詐騙

《水星的魔女》製作組「非官方同人本」超熱賣...粉絲頂豔陽排隊無盡頭

立威廉新車才買2個月　「引擎突冒煙」發文求助：我還不想死

賴清德、蕭美琴背影照網激喊「賴蕭配」　總統府釋出多張正面合照

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

悶又顯腿粗！妹子嫌1穿搭：越來越不愛

逢甲大學「心理假」將上路！每學期有3天可請

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

路邊草叢露出「淒慘M字腿」整片瘀血！高雄哥嚇壞

周三起暴雨轟3天！下周有利颱風生成

4生肖鬼月恐遇血光　一動作侵犯到好兄弟

鬼門將開！　台南開臺聖地三老爺宮提醒「遠水」

鬼門快開了「5姓氏」一定要注意！

更多熱門

相關新聞

先天雙重陰道雙子宮　她奇蹟懷孕產女

先天雙重陰道雙子宮　她奇蹟懷孕產女

一名來自匈牙利的女子阿德爾，在14歲時因嚴重經痛，因此就醫後發現自己有罕見的婦科疾病，她多年來看了數次醫生，直到20歲才被發現她有兩個子宮、子宮頸與陰道，但她經過多年努力，如今29歲的她平安生下女兒，也被認為是醫學上的奇蹟。

遊黃山疑拍到「保育類雲豹」！專家一看秒潑冷水

遊黃山疑拍到「保育類雲豹」！專家一看秒潑冷水

月薪7萬！她曝上班條件...網急勸退：垃圾工作

月薪7萬！她曝上班條件...網急勸退：垃圾工作

9歲女孩罹罕病　每天打點滴22小時保命

9歲女孩罹罕病　每天打點滴22小時保命

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近

關鍵字：

周刊王血型

讀者迴響

熱門新聞

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

DJ SODA遭2男夾擊揉胸「犯案影片曝光」！得逞露癡漢笑

周杰倫「喊昆凌三寶媽」挨罵！1句話幽默回應

139線連2死　修行人到場：他還在

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

即／父救11歲溺水兒遭滅頂！送醫不治

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面