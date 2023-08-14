血型決定智商？4種血型「聰明排行榜」出爐　第1名擁雙重優勢

▲4種血型「聰明度排行榜」出爐。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

隨著90、00後成為生娃主力軍，越來越多人也開始精細養娃，媽媽們不僅會關心到孩子的物質生活，也會注意孩子的性格和日後發展。《搜狐網》報導，每個寶寶都有自己的個性，這是因為每個寶寶都有專屬的基因程序，其中也和孩子的「血型」有一定的關係，且血型不同意味著孩子的智商水平也會有所區別。

第一名、AB型

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AB型血的孩子有非常好的觀察力，除此之外，這類孩子記憶力也非常好，這些特徵對於孩子來說都是一個非常大的優勢，無論是對孩子的學習還是生活。還有就是，AB型還擁有A型和B型血孩子的優勢，這就意味著孩子能夠雙方面地去分析問題，思維更發散，解決問題時考慮的東西也會更全面一些。

第二名、O型

O型也被稱為萬能血，這種血型的孩子天生就有一種優勢，就是他可以輸血給任何血型，所以也被稱為最強血型。O型的孩子一般來說更成熟也更睿智，這種優勢是其它血型的孩子無法比擬的，除此之外，O型的孩子情商也會比較高，更善交際，學習能力和記憶力也都很突出。

第三名、A型

A型的孩子一般來說思想上更嚴謹、更保守，做事非常尊重規則，不太懂得變通，也就是我們常說的死腦筋。給人一種比較木訥又內向的一種感覺，這種血型的孩子學習能力比較緩慢，但是比較有自己的想法。

第四名、B型

相關測試報告顯示，B型的孩子智商水平比較低，這是因為B型的人不論是對人還是對事都比較敏感，遇見事時容易情緒化不說，而且特別敏感。不過雖說B型的孩子普遍智商都不太聰明，但是如果發現了孩子的興趣所在，孩子的社交能力也會爆發，而且親和力也是其他血型不具備的。

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