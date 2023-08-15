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父母養19隻哈士奇！　3個月大女兒「躺嬰兒車被狗咬」當場死亡

▲▼英國父母養19隻哈士奇，3個月大女兒被咬死。（圖／翻攝自Facebook／Northernlights Siberian Husky）

▲英國父母養了19隻哈士奇，在某次意外中，3個月大的女兒被狗咬死。（圖／翻攝自Facebook／Northernlights Siberian Husky）

記者張寧倢／編譯

英國一對父母去年3月份帶著3個月大的女兒和19隻哈士奇比賽犬，前往林肯郡柯比荒野自然保護區（Kirkby Moor Nature Reserve）附近一處植物園，結果其中一隻名為「暴雪」（Blizzard）的哈士奇逃脫控制，襲擊了躺在嬰兒車裡的女嬰，導致她頭頸受傷，當場死亡。事後「暴雪」已被下令遭安樂死。

▲▼英國父母養19隻哈士奇，3個月大女兒被咬死。（圖／翻攝自Facebook／Northernlights Siberian Husky）

▲文斯自製雪橇並訓練哈士奇，參加犬賽。（圖／翻攝自Facebook／Northernlights Siberian Husky）

根據鏡報報導，55歲的文斯（Vince King）退伍後參加了大約20年的雪橇犬比賽，自己飼養並訓練哈士奇，他41歲女友卡倫（Karen Alcock）是一名獸醫護士，自2019年兩人相戀以來一直陪同文斯參賽。然而，文斯與卡倫2022年3月6日帶著他們年僅3個月大的女兒，一起到林地訓練比賽犬，當晚卻發生悲劇。

▲▼英國父母養19隻哈士奇，3個月大女兒被咬死。（圖／翻攝自Facebook／Northernlights Siberian Husky）

▲廂型車內裝設鐵籠。（圖／翻攝自Facebook／Northernlights Siberian Husky）

他們改裝過的廂型車當天一共載了19隻哈士奇，車上裝有可上鎖的籠子。其中一組狗跑完一輪後，他們準備讓另外一組出籠訓練，但在交換過程中其中一隻母哈士奇「暴雪」跳過了籠子與前座車椅間的隔板，並從乘客座位的車門逃出去。接著「暴雪」襲擊了躺在嬰兒車裡熟睡的女嬰，急救人員盡力趕到現場，但女嬰仍當場死亡，後來調查發現她死於頭部和頸部傷勢。

▲▼英國父母養19隻哈士奇，其中一隻名為「暴雪」（Blizzard）的哈士奇失控咬死3個月大女嬰。（圖／翻攝自Facebook／Northernlights Siberian Husky）

▲名為「暴雪」（Blizzard）的哈士奇遭到安樂死。（圖／翻攝自Facebook／Northernlights Siberian Husky）

卡倫於2022年12月認罪，承認自己作為飼主或負責管理這隻失控而造成傷害與死亡的犬隻。文斯原先打算出庭為自己辯護，但後來也已經在6月承認上述罪行。儘管兩人現已分居，但當初女兒剛出生5天就被帶到戶外參與狗狗跑步訓練。

▲▼英國父母養19隻哈士奇，3個月大女兒被咬死。（圖／翻攝自Facebook／Vince King）

▲文斯過去經常在臉書上分享訓練狗狗拉雪橇的生活點滴。（圖／翻攝自Facebook／Vince King）

刑事法庭法官表示，「暴雪做了一件你們都沒有預料到的可怕的事，這將給你們的餘生帶來沉重的負擔。我不認為這起事件能被合理預料到，但我相信這是原本良好運作的系統的一次短暫失效。」法官14日宣判，文斯處10個月有期徒刑，緩刑2年，與100小時服務時數。卡倫則被判處8個月刑期，緩刑2年並須完成 80小時服務時數。

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