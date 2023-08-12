哈士奇肇事「被抓進警局」做筆錄！　正妹飼主收交通事故單怒了

▲可愛的哈士奇闖禍，主人怒吼「想把她安樂死」。（圖／翻攝IG）



記者柯振中／綜合報導

許多人家中有養寵物，不過帶著寵物外出散步時，務必要綁好牽繩，免得發生意外。宜蘭縣近日發生一起追撞車禍，肇事的當事人竟是「哈士奇」，離奇的事件在網路上傳開，飼主也氣得痛罵「有時候真的想把她安樂死」，哭笑不得的經歷曝光，讓許多網友笑了出來。

飼主Naomi在IG上分享這起事件，她2日下午因為店裡拜拜，當天需要打開店門，沒想到愛犬Yuma因此掙脫綁帶，直接衝出店門，進而闖了禍。

▲▼可愛的哈士奇闖禍，主人怒吼「想把她安樂死」。（圖／翻攝IG）



Yuma這一趟亂跑，導致路邊的汽車、機車追撞，造成了車損，所幸沒有人因此受傷，也相當感謝2位當事人的原諒。

事後Naomi收到了道路交通事故聯單，上方的當事人欄位寫著「哈士奇」三個字，讓她氣得不得了，於是拿著單子不斷訓斥Yuma，「妳今天幹了什麼好事」、「妳今天偷跑」、「這就是妳！欠揍」，也因此笑稱「有時候真的想把她安樂死」。

▼可愛的哈士奇闖禍，主人怒吼「想把她安樂死」。（圖／翻攝IG）



逗趣的事件曝光後，不少網友笑歪留言，「頂配哈士奇」、「知道自己闖禍，無言以對主人的責罵」、「第一次看到肇事人是狗…呃還是應該說肇事狗」、「二哈的闖禍日常，主子要習慣。」