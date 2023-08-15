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俄轟炸機進入英飛航情報區　英戰機緊急升空攔截

▲英國空軍颱風戰機升空攔截俄轟炸機。（圖／翻攝英國國防部）

▲英國空軍颱風戰機升空攔截俄轟炸機。（圖／翻攝英國國防部）

文／中央社記者陳韻聿倫敦14日專電

英國國防部表示，2架俄羅斯轟炸機今天早上飛越蘇格蘭以北，英國空軍出動「颱風」（Typhoon）戰鬥機緊急升空攔截。

國防部指出，2架北約代號分別為Bear-F和Bear-J的俄羅斯圖波列夫式（Tupolev）海上偵察反潛長程轟炸機Tu-142，早上飛越蘇格蘭薛特蘭群島（Shetland Islands）以北，進入英國飛航情報區（FIR）及北大西洋公約組織（NATO）巡邏區空域。

英國空軍數架「颱風」戰鬥機自蘇克蘭東北部羅斯茅斯（Lossiemouth）空軍基地緊急升空，攔截並伴飛監控俄機動態。一架「航海家」（Voyager）空中加油機也升空，全程執行空中加油任務。

兩架俄機未逾越國際空域侵犯英國領空。薛特蘭群島位於英國領土最北端，介於挪威和英國之間。羅斯茅斯基地是英國空軍兩個快速反應警報站（Quick Reaction Alert stations）之一。

英國國防部強調，進入英國FIR的俄羅斯軍機足以對包含民航機在內的其他飛機造成危害；這些俄機往往不與地面的國際航空交通管制站應答聯繫。

主責武裝部隊事務的國防副大臣哈佩（James Heappey）說，駐羅斯茅斯基地空軍將持續監控英國空域，隨時準備好即刻採取行動維護英國安全。

北約代號為Bear-F的Tu-142轟炸機曾於今年5月初飛越蘇格蘭以北，當時除了英國空軍「颱風」戰鬥機和「航海家」空中加油機，北約成員國挪威的空軍F-35A戰機也升空執行任務。當時Bear-F同樣未逾越國際空域侵犯英國領空。

「領空」為領海（自海岸基線起至其外側12浬之間的海域）上空；FIR則由國際民航組織（ICAO）劃定，界定各國的航空交通管制與航空情報責任區，涵蓋領空及國際空域。

根據公開資料，俄羅斯軍機有多次不事先通報、不與地面航管站應答聯繫即逕行穿越英國FIR的紀錄。英國軍機升空攔截伴飛有助航管站掌握俄機行蹤、確保國際飛航安全，另外也有嚇阻、展現防衛決心與實力的作用。

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