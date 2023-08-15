柯文哲控「幾千億沒看到去查46萬」　他轟：智商無法搞清貪污樣態

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安任職立委期間，被告發涉詐領助理費，以及資策會控告高涉背信等2案，台北地檢署14日偵結，依違反《貪污治罪條例》，將高虹安及其助理共5人起訴；而民眾黨黨主席柯文哲則出面表態支持高虹安，並批評司法應符合比例原則。對此，民進黨立委鄭運鵬15日開轟，在柯文哲眼中，貪污只有「貪回扣」和「貪公款」兩種樣態，痛批「柯文哲心態惡質，善於誤導，如果是他的智商沒辦法搞清楚貪污的樣態，那選他當總統還真的是國家災難。」

鄭運鵬今日表示，昨日柯文哲以高虹安案「只有46萬，貪污不會只貪這種小錢」作為唬弄國人和媒體的藉口，這個藉口很直覺，顯示他的心態很惡劣。他說，柯文哲不是素人了，當了八年的台北市長，任內市府貪污人數高達108人以上，創下新高，還有勞動局長涉貪特別費，數字雖然「只有2萬6千元」，但是貪污就是貪污，沒有數字大小問題。

鄭運鵬指出，高虹安被檢察官認定是苛刻助理的薪資拿來花用，金額當然不大，柯文哲整個市府貪污案那麼多，以柯文哲自認的聰明，以他大腦能力分類，貪污至少是兩種樣態，包括「貪回扣」和「貪公款」。

「一般來說，拿回扣數字大、貪公款數字小，就這麼簡單。」鄭運鵬強調，他不相信柯文哲沒有基本的社會常識，所以他認為，柯文哲心態惡質，善於誤導，每件弊案都花心思在欺騙社會、轉移關鍵，痛批「這一定是故意的！如果是他的智商沒辦法搞清楚貪污的樣態，那選他當總統還真的是國家災難。」