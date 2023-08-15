陸男「1原因」被緬甸詐騙集團拒收　回國下場更慘

▲貴州3名男子想加入緬甸詐團發財不成，回國還要蹲牢房。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

龍蛇雜處的緬甸詐騙集團並非什麼人都收，中國大陸3名男子日前偷渡緬甸想加入詐騙行列賺錢，卻被詐騙公司拒收，發不了財還被貴州法院判有期徒刑和處數千元人民幣罰金，得不償失。微博網友笑翻，「搞笑」、「銀手鐲、新宿舍、新衣服，也不錯了。」

綜合陸媒報導，3名貴州男子不只一次企圖偷渡進緬甸，想加入當地電信詐騙集團，然而3人都因不會打字等原因被詐騙集團拒收。返回中國後，遭控偷越國境罪，判決結果指出，被告吳男被判6個月徒刑，處罰金人民幣7000元（約新台幣3.07萬元）、被告黃男拘役5個月，並處罰金人民幣6800元（約新台幣2.99萬元）、被告楊男被處拘役4個月，並處罰金人民幣6800元。



法院文件顯示遭判最重的吳男，3次偷渡到緬甸，2020年10月又想再度翻越中緬國境，但在雲南邊境就被詐騙公司以「不會打字」為由拒收；黃男則2次進出緬甸，第3次想再去時栽到警察手裡；楊男2度進入緬甸，在2020年以自首方式回到中國。3人今年2月相約再偷渡去緬甸要發大財，這次被雲南警方逮個正著。

微博網友紛紛留言，「真當一點門檻也沒有嗎」、「事實證明，不讀書，連工具人都不配」、「還真有完璧歸趙的啊」、「很多都是自願過去的，被救回來後就編個理由說被騙了，被綁了，不然怎麼混得下去啊」、「銀手鐲、新宿舍、新衣服，也不錯了。」