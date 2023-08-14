新北女夜歸遭2男盯上！曝「恐怖提款遭遇」嚇哭　竟是被警當車手

▲夜歸女子提款遭新莊分局2名便衣警員攔查，當場嚇哭。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市新莊一名劉姓女子12日凌晨到郵局ATM領錢，遭2名陌生男子緊盯，以為遇到搶劫，於是領完錢趕緊要離開，不料2人上前表明是便衣警察，要求盤查，讓她嚇到哭出來，趕緊拜託朋友打電話報警。不久後，身著制服的警員到場，劉女也鬆一口氣，但當她哭著請警方盤查能否客氣一點時，對方竟回「有什麼好怕的，我們就是執勤公務！」

劉女在臉書社團「爆料公社公開版」指出，她12日凌晨吃完宵夜騎車回家，途中到新莊中正路265號郵局的ATM領錢，結果一旁公車停等區坐著兩個衣著隨性的男子，還有一名平頭男持續盯著他看，讓她一度猶豫要不要在領錢，心想領完趕緊離開。

劉女表示，當她領完錢後，一轉身就看到平頭男站在另一邊的玻璃門外注視她，「瞬間我整個恐懼感爆表，我不知道走出玻璃門後，他是不是要搶劫，還是要跟我借錢，一度怕到不知道要不要走出去，我還刻意把手機、錢包都放進包包裡，再拉上拉鍊...」

當時她一直都戴著耳機跟朋友講電話，還想說故意大聲講話，看平頭男會不會離遠，不料她才一走出門，2名男子就擋住她的去路，緊接拿出證件稱自己是警察，現在要進行盤查，但當時天色一片漆黑，她根本看不清證件，「我只覺得他們是詐騙集團，而且我沒有看過警察的證件，我也不知道那個到底是真的假的...」

劉女指出，當時她很緊張，跟平頭男說「你的樣子這麼像8+9，你說你是警察，我很難相信，結果另外一個（男子）立刻叫我講話小心一點...說不信可以打110請制服警察過來確認...最後我開擴音讓朋友聽到我們的對話，請她幫我打電話給新莊分局請其他警察過來。」

劉女回憶，等制服警察到場真的度日如年，直到看見警車出現，她才放下心把證件給制服警察，「我嚇哭了，一直跟制服警察說『你們的盤查可不可以不要讓人這麼不舒服』，但他說哪有什麼好怕的？他們就是執勤公務抓車手，他都不怕，他媽媽也不會怕，說真的去領錢的人都會不喜歡被他人注視。」

劉女批評，2個像壞人的男子大半夜在門邊等她領錢，還是從她準備停車就開始注視，真的很難不害怕，「我腦中閃過一堆跑馬燈，我若被搶，怎麼回家？後面怎麼生活？孩子又該怎麼辦？當我哭著向他們反映，警察還訕笑說就是這樣執勤公務，不然呢？還說講話要注意點，當警察執勤公務真的沒什麼了不起，能夠這麼沒同理心我也是搖頭。」

對此，新莊分局回應，該郵局是詐騙車手提領熱點，所以特別啟動專案勤務，安排便衣刑警巡邏，今年度已成功抓獲14名詐騙集團車手。8月12日凌晨，偵查隊2名警員巡邏，見劉女一邊講電話一邊操作ATM，擔心對方受騙或是詐騙車手，才會上前關切。

新莊分局強調，當時2名警員依警察職權行使法規定出示證件，且當民眾提出質疑，也告知可撥打110求證。至於遭質疑執勤態度部分，未來將再研議調整SOP，並提升員警執勤技巧，避免因好意而讓民眾感受不佳。

▼原PO貼出事發地點。（圖／翻攝自爆料公社公開版）