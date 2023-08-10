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社會 社會焦點 保障人權

靜宜女大生淪詐團？　他曝超慘下場「KK園區冤魂比活人多」

記者黃翊婷／綜合報導

靜宜大學20歲林姓女大生今年3月底為愛前往緬甸，近日傳出她已經加入詐騙集團，且月薪達到6萬元。對此，板橋承天府主事顏維勳認為，高薪應該是假消息，KK園區是個「冤魂比活人多」的地方，曾聽當地中國人形容「1萬人進去大概個位數出來」，若林女真的加入詐團，等著她的恐怕是十分悲慘的生活。

▲▼靜宜女大生前往緬甸前，曾向詐團借6萬元，是還債？簽賭？或是其他用途，警方全力調查。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲林女3月底失聯，家人曾上網PO文請大眾協尋。（圖／ETtoday資料照）

林女在今年3月底、4月初為愛出走緬甸，一度傳出是遭人蛇集團詐騙出國，但後來台中警方證實，林女是獨自帶著行李箱上飛機，在曼谷下飛機後入境緬甸仰光，並非被挾持逼迫。此外，當時救援組織想要協助林女離開，她卻堅持要跟男友小U一起，還表明「男友不走我不走」，因而錯過離開的最佳時機。

事隔4個月，林女近日又被傳出已經正式任職詐騙集團「人資行政」小主管，月薪6萬元，有人說她至今仍不想回台，也有人說她想回來，但擔心返台可能得面臨刑責問題。

根據《中時新聞網》報導，板橋承天府主事顏維勳表示，高薪應該是騙人的假消息，他認識一名在KK園區擔任詐團打手的中國人，月薪才2萬，成員業績若沒有達標，就會遭到毒打、關水牢，一天工作20多個小時，幾乎無法逃離，甚至有當地中國人形容那裡是「冤魂會比活人還多」的地方，「1萬人進去大概個位數出來」。

▲▼網傳靜宜女大生回國會觸法？警方表示，查無實證，隨時可回國，專勤隊也說，不會抓她。（圖／ETtoday資料照）

▲林女離開學校後便不知所蹤，後來被查出獨自一人跑去緬甸。（圖／ETtoday資料照）

警方也表示，詐騙所得都是黑心錢，依照過去詐團殘忍手段，林女和男友若是業績不佳，恐怕難逃淪為豬仔的命運，除了要付出更大代價為自己贖身，還有可能因為沒有利用價值而被賣到其他集團，甚至淪為摘取器官的「活死人」，或是遭到「全拆」命喪異國。

據了解，目前林女的家人已經為她辦理休學。至於林女是否涉及刑責，台中警方強調，沒有證據證明她是去從事詐騙行為，依據憲法第10條規定，國人有遷徙、旅行等自由，包括入出國境之權利，所以她隨時可以回台，不會被抓，除非受到檢方通緝。

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