緬甸、柬埔寨揪團搶陸客　瞄準80至100萬遊客來訪

▲柬埔寨祭出「旅遊質量認證系統」，欲吸引陸客前往觀光旅遊。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸官方最近再度恢復增加「團客出境遊」地點，位於東南亞的緬甸和柬埔寨則是祭出優惠措施想要吸引更多陸客到訪觀光。其中，柬埔寨旅遊部4日宣布啓動針對中國遊客的在線旅遊服務質量認證體系（China Ready），緬甸也和吉林簽署備忘錄，期盼能透過「互為旅遊目的地」的合作，促進本地經濟復甦。

▲柬埔寨旅遊部代表歡迎陸客赴柬觀光旅遊。（圖／翻攝澎湃新聞）

《中新社》報導，柬埔寨計劃在今（2023）年實現吸引80萬至100萬中國遊客到訪的目標。該國還推出針對中國遊客定製服務的「China Ready」白皮書計劃。

該計畫顯示，包括酒店住宿服務、餐廳、導遊等旅遊從業者、旅行社、度假村、超市及紀念品商店等7個旅遊服務領域推行5項定製標準，要保障一線工作人員會說中文，了解「China Ready」旅遊戰略，數位化推廣中文，產品和標籤使用中文及為陸客提供標準化服務。

▲大陸女星金晨在電影《孤注一擲》中飾演美女荷官。（圖／翻攝澎湃新聞）

不過，大陸民眾前往東南亞旅遊仍存有疑慮，就在柬緬兩國提出吸引陸客觀光的政策之際，一部描述電信詐騙的電影《孤注一擲》正在大陸院線熱映，影片中描述電信詐騙園區血腥、殘忍的手段，讓觀眾看完後背脊發涼，心裡也多了一個念想。

新冠疫情前，緬甸、柬埔寨等東南亞國家均為陸客熱門旅遊目的地，尤其是越柬連線產品曾經紅極一時，大陸各經營越南柬埔寨專線的旅遊公司也曾因此獲利不少。不過，大陸一名旅遊業業內人士表示，「柬埔寨、緬甸想歡迎中國遊客本身沒毛病，但不能一方面對電詐、黑產睜隻眼閉隻眼，一方面又想掙中國遊客的錢，兩頭不耽誤。」