飛大阪、名古屋注意！蘭恩撲日「航班異動資訊」一次看

▲明日赴日航班部分取消或延後。（圖／桃機）

記者李宜秦／台北報導

蘭恩颱風今明兩日影響日本，預計明日就會登陸日本關西地區，國籍航空部分航班延誤或取消，民眾赴日要多加留意。

台灣虎航

2023年8月15日最新航班異動情形如下：

- IT284/IT285 高雄-大阪關西來回航班取消

- IT206/IT207 桃園-名古屋來回航班取消

- IT2212 桃園-大阪關西航班延後至8月16日1445起飛，且班號調整為IT2210

- IT2213 大阪關西-桃園航班延後至8月16日1920起飛，且班號調整爲IT2211

- IT210 桃園-大阪關西延後至8月16日1315起飛

- IT211 大阪關西-桃園延後至8月16日1750起飛

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長榮航空

桃園-大阪來回航班BR178/BR177取消

桃園-大阪來回航班BR132/BR131、BR130/BR129延後起飛

高雄-大阪來回航班BR182/BR181取消

中華航空

CI156/157、CI152/153桃園往返大阪及 CI151 名古屋飛往桃園將延後起飛。

國泰航空

CX564 / 8月15日 台北-大阪延至8月16日 13:50起飛

CX565 / 8月15日 大阪-台北延至8月16日 18:05起飛