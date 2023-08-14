周三起暴雨轟3天！下周有利颱風生成　不排除影響台灣可能性

▲周三到周五降雨機率高 。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明日受西南風影響，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主。周三到周五各地降雨機率更增，周四、五是雨勢最明顯的時間，西半部將有局部大雨。另下周後在大低壓帶中可能會有熱帶系統發展，且不只一個熱帶系統，不排除影響台灣的可能性。

氣象局預報員黃恩鴻表示，明日仍受西南風影響，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴、高溫悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，不過整體降雨都較為零星。

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周三到周五低壓帶影響，各地降雨機率都增加，西半部有短暫陣雨或雷雨，北部有午後雷陣雨，白天也不定時有陣雨，中南部則是雨勢更加持續且明顯，容易有短延時強降雨及雷擊強陣風，周四、五將是雨勢最猛烈的兩天。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

周六到下周一恢復為典型夏季天氣型態，太平洋高壓勢力增強，各地降雨緩和，天氣更為穩定，都是多雲到晴為主，午後可能會有雷陣雨，尤其是西半部、山區降雨機率較高。

颱風蘭恩的環流今日已開始影響日本，明早就會登陸關西，周三遠離日本。颱風朵拉距離五千多公里，強度持續減弱中，預計在48小時左右會減弱成熱帶低壓。

另外，雖然短期內沒有颱風影響台灣，不過下周以後大低壓帶中可能會有熱帶系統發展，且可能影響台灣，屆時可能不只一個熱帶系統發展，由於大低壓帶環境不穩，像颱風等熱帶系統生成機率也會較高。

▲颱風蘭恩（左）今明天影響日本、颱風朵拉（右）逐漸消散。（圖／氣象局）