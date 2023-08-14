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「上班裝忙」國家排名曝光　日本上榜排名第2

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲調查結果顯示，印度、日本與新加坡三個亞洲國家，是最會工作裝忙的國家。（圖／取自免費圖庫pakutaso） 

記者林彥臣／綜合報導

亞洲國家經常給人認真工作的印象，但是一份全球性的調查報告結果卻顯示，亞洲國家的員工上班都在裝忙，花在表演性工作（performative work）的時間最多，其中前三名分別是印度、日本與新加坡，他們都只是「看起來很忙」，而不是做真正有成效的工作。

根據CNBC報導，Salesforce旗下的Slack與雲端問卷調查平台Qualtrics，進行一項全球性的調查得出一項結論，發現來自印度（43%）、日本（37%）和新加坡（36%）的員工，把時間花在「表演性工作」的比例，高於全球平均（32%）。

隨後分別是法國（31%）、英國（30%）、澳洲（29%）、德國（29%）、美國（28%）、南韓（28%）

Slack亞太區技術專員萊尼（Derek Laney）表示，所謂的「表演性工作」，包括花大量時間在會議上，展示團隊成果，而不是做出決策或解決問題。

萊尼指出，員工裝忙獲得關注的心態，可能是受到領導者衡量生產力的方式所影響，領導者最有可能根據「可見的活動」來判斷生產力，而不是專注於實現成果，例如維持上線的時間，或發送電子郵件的數量。

報告結果顯示，員工可能會為了感到壓力，延長工作時間、盡可能立即回覆電子郵件，或參加每一場會議，63%受訪者認為，他們努力保持上線狀態，即使實際上並沒有在工作，而有44%的新加坡受訪者表示，他們的工作效率受到把時間花在會議與電子郵件所影響。

這份調查報告以印度、日本、新加坡、南韓、美國、澳洲、法國、德國與英國共9個國家、超過18000名員工（包含主管）為樣本，取得數據。

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