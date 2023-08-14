惹怒各地黨員！徐耀昌挺郭台銘喊「下架國民黨」　考紀會要辦了

▲徐耀昌在郭台銘苗栗的造勢場時激動表示要下架國民黨，讓同在上的台鍾東錦當場矇臉做出尷尬表情。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨前苗栗縣長徐耀昌本月10日出席鴻海創辦人郭台銘造勢晚會，竟在台上助講時高喊「下架國民黨」、「總統選票支持郭台銘」等口號，引起外界關注是否違反國民黨制定的《黨員行為規範》。為嚴明黨紀、以正視聽，國民黨考紀會今（14）日發函徐耀昌及苗栗縣黨部，要求徐陳述意見，並請地方黨部調查處理。

郭台銘本月10日於苗栗舉辦「主流民意大聯盟」造勢晚會，徐耀昌、苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍苗栗縣議長李文斌等人均站台力挺。徐登台助講時，情緒激動地喊出「下架國民黨」、「國民黨沒有照顧苗栗」及「總統選票支持郭台銘」等不當言論，引發外界及黨中央關注。

國民黨中央今天發布聲明表示，對於徐耀昌的不當言論，黨中央已函請當事人陳述意見，並請苗栗縣黨部進行瞭解，蒐集地方黨員同志及媒體反映意見，以供考紀會後續處理參考。聲明中強調，國民黨全代會已於7月23日正式通過決議，提名新北市長侯友宜代表國民黨為總統候選人，全體黨員同志均有義務遵守全代會決議及黨章的要求，唯一支持侯友宜勝選。

國民黨考紀會指出，對於徐耀昌日前的不妥言行，近日來已引起各地許多黨員同志的嚴重關切，對於曾接受國民黨兩次提名並因而當選擔任苗栗縣8年縣長的徐耀昌，竟於日前出席他人造勢會場時公然脫口而出「下架國民黨」之不當說法，紛紛向國民黨表達不能認同，考紀會亦認為有必要儘速查明，以明黨紀。