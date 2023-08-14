　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳思瑤批郭台銘開「芭樂票」　藍小雞嗆：無心為關渡平原找生機

▲▼國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會，張斯綱。（圖／記者李毓康攝）

▲張斯綱。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前喊出「（前台北市長）柯文哲8年不能做到的，由我來做」，要將關渡平原打造成AI科技谷，引發民進黨立委吳思瑤批評「不要來開芭樂票」；而同樣要角逐該區立委的國民黨台北市議員張斯綱14日回擊，吳思瑤不用急著說這是芭樂票，郭台銘提出的想法可以再討論，與其噴政治口水，不如務實傾聽。

代表國民黨角逐台北市第1選區（北投、士林）立委選舉的張斯綱14日於臉書表示，最近郭台銘提出要將關渡平原打造成「AI科技谷」，引起吳思瑤批評郭台銘開芭樂票，「吳思瑤也不必急著說這是芭樂票，畢竟過去謝長廷競選台北市長時，也提出過申請奧運後開發關渡的構想。」

「我也知道，吳思瑤只是想臭郭台銘，也無心真的幫關渡平原找生機，否則她這些年怎麼都不做呢？」張斯綱提及，多數北投居民認為，關渡、洲美平原要發展農業是不切實際的，因為這裡的灌溉水源跟農用道路情況，根本就不敷使用，且大度路以南被市府劃為公共設施保留地幾十年，監察院早在2013年就糾正過內政部和台北市府，至今仍未取得開發。

張斯綱認為，應儘速盤點不必要使用的用地，早日解編還給北投人，倘若北市府真的要將大度路以南作為亞運，或任何大型賽事場館使用，國土功能分區就應該劃設為「城鄉一」，並儘速啟動徵收程序且明定期限，期限一到，不管是未完成徵收或沒有申請到主辦權，就應該立即解編還地於民。

張斯綱說，將用地解編後，就能把用地分割處理，例如紅樹林保護區就維持生態保護園區，焚化爐附近的平原，其實並不適合務農，解編後就轉成低度開發用地，對北投居民來說也是美事一樁。

最後，張斯綱稱，郭台銘提出的想法可以再討論，至少有人提出願景後，能讓關渡、洲美平原再度受到關注，「與其噴政治口水，不如務實地傾聽，才能解決在地居民的困擾。」

ET快訊
DJ SODA遭多人襲胸！明日花綺羅「覺得很羞愧」
罕見！牡蠣產出「大顆珍珠」　畫面曝光
4.9kg鋼板從天而降！女師台88爆頭亡　老母淚：怎麼還不回
快訊／內馬爾確定加盟沙國豪門！　簽約2年賺進「近60億」
只有台大「公衛文」稱自願捐加班費！高虹安涉貪手法曝
38名死囚無法執行死刑！　法務部曝原因
陸男游泳來台！　一上岸就被逮
快訊／涉詐領助理費　前議員貪汙罪起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安涉貪污遭起訴　羅智強舉例轟：要關把謝長廷、蘇貞昌一起關

吳思瑤批郭台銘開「芭樂票」　藍小雞嗆：無心為關渡平原找生機

蔡英文視導戰力保存關鍵佳山基地　「把這顧好就是把台灣顧好」

台港策進會舉辦「港人身心健康講座」　助港生安心就學、適應校園

民進黨：國民黨坐擁百億黨產　「不會持家，只會歪哥」

邱毅嘆高虹安被檢察官坑陷　曝自救之道：加緊查林智堅相關弊案

「來去總統府住一晚」15組名單曝　千萬訂閱、觀看破50億YTR入列

郭台銘喊「以中華民國大局為重」　朱立倫：分裂讓綠營放鞭炮

支持郭台銘獨立選總統　謝典林：一定會幫忙連署

同框林水樹被批「以黑養白」　柯文哲：不太贊成亂貼標籤

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

黃曉明問許光漢「何時結婚生子」　大聊「想要女兒」..遭批尷尬

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

高虹安涉貪污遭起訴　羅智強舉例轟：要關把謝長廷、蘇貞昌一起關

吳思瑤批郭台銘開「芭樂票」　藍小雞嗆：無心為關渡平原找生機

蔡英文視導戰力保存關鍵佳山基地　「把這顧好就是把台灣顧好」

台港策進會舉辦「港人身心健康講座」　助港生安心就學、適應校園

民進黨：國民黨坐擁百億黨產　「不會持家，只會歪哥」

邱毅嘆高虹安被檢察官坑陷　曝自救之道：加緊查林智堅相關弊案

「來去總統府住一晚」15組名單曝　千萬訂閱、觀看破50億YTR入列

郭台銘喊「以中華民國大局為重」　朱立倫：分裂讓綠營放鞭炮

支持郭台銘獨立選總統　謝典林：一定會幫忙連署

同框林水樹被批「以黑養白」　柯文哲：不太贊成亂貼標籤

命卦選樓層？　命理師曝：買房忌諱樓層「9也入列」

10年了！藍寅倫感性道別桃猿：遺憾沒能替樂天拿到總冠軍

台股ETF愛玩季配息！投資人佔比破6成　00850 8／16接棒除息

他胃痛「以為餓」！大吃後吐血　送急診一照：穿孔了

E級女星「驚見手腕多道傷疤」自拍惹擔憂！　隔2天發文揭近況

東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕　長青樓及二門診享受美食生活優惠

每天被熱情捧臉對望　汪「眼睛瞇成線」放棄掙扎：何時才開學？

FTISLAND李洪基突18禁秀「GG吉他」　李在真緊張：夠了！

黃金獵犬「嘴叼新娃娃」站電梯門口　皺眉看主人：不是要去玩嗎？

高虹安涉貪污遭起訴　羅智強舉例轟：要關把謝長廷、蘇貞昌一起關

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

政治熱門新聞

快訊／高虹安涉詐領助理費遭起訴　民眾黨：盼司法還原真相

柯批司法假裝看不到千億案　卻查46萬

快訊／高虹安涉詐領助理費遭起訴　柯文哲15：00出面發表聲明

幕後／國民黨內參民調曝　賴清德33％、柯文哲32％、侯友宜24％

一張表看懂：高虹安涉詐領助理費案可能發展

高虹安的博士學位恐全被撤銷？　翁達瑞揭3本論文被「永久」下架

「來去總統府住一晚」15組名單曝　千萬訂閱、觀看破50億YTR入列

他分析高虹安下一戰才是關鍵　恐斷市長之路

柯文哲被爆見林水樹　他批以黑養白

快訊／柯文哲喊「相信高虹安沒貪污企圖」　支持提證據為清白奮戰

大武崙沙灘1日奪3命　謝國樑哽咽拭淚

永齡基金會每月10萬給網路公司　供高虹安從事立委職務

影／賴清德赴紐約僑宴　台陸僑互槓

去年政黨財報公開　僅綠有餘絀6098萬

更多熱門

相關新聞

綠批藍：不會持家，只會歪哥

綠批藍：不會持家，只會歪哥

內政部今（14日）公開各政黨111年度財務申報書表，在國內主要政黨當中，民進黨是唯一餘絀為正數，賸餘新台幣6098萬元，國民黨餘絀則為負847萬元。民進黨發言人張志豪表示，內政部依據政黨法編列政黨補助，民進黨會計制度確實，中央黨部針對年度預算都依規定妥善規劃並開源節流，不會有任何問題。

邱毅嘆高虹安被檢察官坑陷　曝自救之道：加緊查林智堅相關弊案

邱毅嘆高虹安被檢察官坑陷　曝自救之道：加緊查林智堅相關弊案

大局的定義　朱立倫郭台銘隔空喊話

大局的定義　朱立倫郭台銘隔空喊話

支持郭台銘選總統　謝典林：一定幫忙連署

支持郭台銘選總統　謝典林：一定幫忙連署

同框林水樹挨批　柯：不贊成亂貼標籤

同框林水樹挨批　柯：不贊成亂貼標籤

關鍵字：

郭台銘吳思瑤張斯綱國民黨民進黨關渡平原2024總統大選2024立委選舉

讀者迴響

熱門新聞

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

6、7月電費「8513元」　冷氣控超崩潰

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面