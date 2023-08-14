吳思瑤批郭台銘開「芭樂票」　藍小雞嗆：無心為關渡平原找生機

▲張斯綱。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前喊出「（前台北市長）柯文哲8年不能做到的，由我來做」，要將關渡平原打造成AI科技谷，引發民進黨立委吳思瑤批評「不要來開芭樂票」；而同樣要角逐該區立委的國民黨台北市議員張斯綱14日回擊，吳思瑤不用急著說這是芭樂票，郭台銘提出的想法可以再討論，與其噴政治口水，不如務實傾聽。

代表國民黨角逐台北市第1選區（北投、士林）立委選舉的張斯綱14日於臉書表示，最近郭台銘提出要將關渡平原打造成「AI科技谷」，引起吳思瑤批評郭台銘開芭樂票，「吳思瑤也不必急著說這是芭樂票，畢竟過去謝長廷競選台北市長時，也提出過申請奧運後開發關渡的構想。」

「我也知道，吳思瑤只是想臭郭台銘，也無心真的幫關渡平原找生機，否則她這些年怎麼都不做呢？」張斯綱提及，多數北投居民認為，關渡、洲美平原要發展農業是不切實際的，因為這裡的灌溉水源跟農用道路情況，根本就不敷使用，且大度路以南被市府劃為公共設施保留地幾十年，監察院早在2013年就糾正過內政部和台北市府，至今仍未取得開發。

張斯綱認為，應儘速盤點不必要使用的用地，早日解編還給北投人，倘若北市府真的要將大度路以南作為亞運，或任何大型賽事場館使用，國土功能分區就應該劃設為「城鄉一」，並儘速啟動徵收程序且明定期限，期限一到，不管是未完成徵收或沒有申請到主辦權，就應該立即解編還地於民。

張斯綱說，將用地解編後，就能把用地分割處理，例如紅樹林保護區就維持生態保護園區，焚化爐附近的平原，其實並不適合務農，解編後就轉成低度開發用地，對北投居民來說也是美事一樁。

最後，張斯綱稱，郭台銘提出的想法可以再討論，至少有人提出願景後，能讓關渡、洲美平原再度受到關注，「與其噴政治口水，不如務實地傾聽，才能解決在地居民的困擾。」