邱毅嘆高虹安被檢察官坑陷　曝自救之道：加緊查林智堅相關弊案

▲高虹安依貪污罪被起訴。（圖／翻攝高虹安臉書直播）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市長高虹安任立委期間被告發涉詐領助理費，台北地檢署14日偵結，依違反《貪污治罪條例》，將高虹安及其助理共5人起訴。對此，前立委邱毅就表示，自己情緒相當悲憤，深感高虹安被檢察官坑陷，但他也提到，高虹安的自救之道之一就是加緊調查前新竹市長林智堅的相關弊案，不需要再客氣了。

邱毅透過臉書提到，今天發生兩件受關注的大事，一件是新竹市長高虹安被以貪污罪起訴，另一件是南投縣副議長潘一全深夜發文，痛批國民黨總統參選人侯友宜。

針對高虹安遭起訴，邱毅表示，自己情緒相當悲憤，深感高虹安被檢察官坑陷。他直言，其實台灣司法檢調本來就受政治力左右，高虹安自救之道，就是努力促成她的兩個老闆合作，只要「郭柯合」成形，大選得勝，司法的心證就會隨之改變；再者，高虹安要加緊調查林智堅的相關弊案，例如弊病叢生的新竹棒球場，真的不需再客氣了，其實只要政黨輪替，縣市長有心調查前任，幾乎都是百發百中，他建議找個「海瑞型」不怕死的人擔任顧問，最多三個月，包準讓涉貪瀆者個個落網。

針對南投縣副議長潘一全發文痛批侯友宜，邱毅指出，潘一全的操作手法類似彰化議長謝典林，也是深夜在臉書發文，但發言內容更加辛辣，直指侯友宜沒資格談關公精神，因為對朋友無義，甚至說侯友宜在朋友需要時，把朋友當空氣；需要朋友時，又大談關公精神；更斷言侯友宜一定選不上，若侯友宜能當選選，他一輩子吃素，這個賭注下的是夠大的。

邱毅強調，潘一全是國民黨籍，他顯然無懼於黨紀處分，這次的辛辣發言，對黨主席朱立倫又是重大考驗、一大挑戰，就看朱立倫怎麼因應了。

針對此事，朱立倫今天受訪時僅回應，個人恩恩怨怨有一些意見的人，還是希望都要大我為重、大局為重，過程或有不同意見，但還是要大我大一點、小我小一點。