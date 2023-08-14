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東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕　長青樓及二門診享受美食生活優惠

東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕 （圖／東森購物提供）

▲知名點心品牌「點八號」在臺北榮總第二門診美食廣場免費發送100份早餐，一早吸引就診民眾排隊領取。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森購物線下實體店版圖擴大，由東森購物得標經營的臺北榮總長青樓及第二門診美食廣場於今（14）日盛大開幕，並推出一系列開幕優惠活動，知名點心品牌「點八號」在二門診美食廣場於8/14（一）至8/18（五）免費發送100份早餐，一早便吸引就診民眾排隊領取，更有資深志工表示，對美食廣場的開幕「期待已久」。為了與民眾分享開幕的喜悅，開幕活動期間消費者只要出示臺北榮總美食廣場LINE@，即可在指定店家享受7折優惠。

臺北榮總長青樓為新建住院大樓，美食廣場設置在一樓，提供住院病人及家屬餐飲服務，第二門診美食廣場緊鄰抽血區，每日一早6點半有大批就診民眾出入，今早開幕不到7點就有民眾在現場排起長長隊伍，「點八號」100份免費早餐40分鐘迅速被領取完畢。在臺北榮總服務22年的志工涂小姐表示，過去門診區僅有福利社，若要用餐通常得到中正樓，如今第二門診美食廣場開幕，對就診民眾、志工及醫護人員來說，用餐更方便，也感謝臺北榮總陳威明院長的規劃與體貼用心。

東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕 （圖／東森購物提供）

▲東森購物得標經營的臺北榮總長青樓及第二門診美食廣場於8月14日盛大開幕，圖為第二門診美食廣場戶外區。

東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕 （圖／東森購物提供）

▲現代日式裝潢風格帶給人一種寧靜感受。

東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕 （圖／東森購物提供）

▲擔任22年志工的涂小姐（左）表示，以往要去中正樓才有餐廳，現在有了美食廣場十分方便。

長青樓及第二門診美食廣場集結來自各地的精選餐飲品牌，讓品味無國界，美食無界限，包含全家便利商店、知名港式點心品牌「點八號」、東南亞美食「沅保奶茶」、擁有口碑的「稲村滷味Bar」和「稲村麵包」以及台灣道地小吃等，此外，東森自然美及杏一藥局也入駐其中，提供健康美麗的專業保健產品，讓民眾在品嚐美食的同時，也能輕鬆享受生活的便利與愉悅。東森購物為了貼近顧客需求，提供多樣化的消費選擇，因此作出重要布局，從便利商店到精緻港式點心，透過多種多樣的美食選擇滿足不同消費者的味蕾需求。

東森購物總經理彭鴻珷在開幕活動中表示：「我們深知在醫院環境中，方便的餐飲服務對於病人康復過程和家屬的支持意義重大。因此我們專注於提供多樣化的餐飲選擇，以滿足不同口味和需求，希望讓民眾來醫院就診，也能有健康美味及舒適的餐飲環境。」

東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕 （圖／東森購物提供）

▲臺北榮總長青樓美食廣場。

慶祝新開幕，美食廣場祭出多項令人心動的回饋活動，首先，8/14至8/18加入臺北榮總美食廣場LINE@及點八號LINE@，即可免費獲得限量100份早餐。其次，8/14至8/18開幕期間只要出示臺北榮總美食廣場LINE@，即可在指定店家享受7折優惠。此外，凡是開幕期間加入臺北榮總美食廣場LINE@並綁定成為會員，還可享雙重優惠：第一重優惠贈送50枚東森購物「E幣」，第二重指定店家可再加碼每筆消費可獲得1%的E幣回饋，馬上感受到東森購物會員專屬的溫馨與寵愛。東森購物新發行的「E幣」可視為現金，每一枚E幣可折抵一元，可在東森購物購買指定商品全額折抵消費。

東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕 （圖／東森購物提供）

▲▼知名點心品牌「點八號」進駐臺北榮總長青樓與第二門診美食廣場，開幕期間推出一系列行銷活動。

東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕 （圖／東森購物提供）

東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕 （圖／東森購物提供）

▲臺北榮總第二門診美食廣場。

東森購物以豐富多彩的開幕活動，歡慶臺北榮總長青樓及第二門診美食廣場的盛大開幕，8/21至9/1還有第二波開幕優惠活動，只要加入臺北榮總美食廣場LINE@並綁定成為會員，更可獲得體驗好禮二選一，東森購物也感謝各位消費者的支持，未來會持續為顧客們帶來更多美食與生活優惠。

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東森購物臺北榮總美食廣場點八號

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