東森直播破5億業績回饋大放送　即日起捷運忠孝復興站海撒東森幣

▲為慶祝直播電商5億業績成果，東森購物在台北捷運忠孝復興站刊登巨幅廣告，特別獻上「紅包牆」舉辦百萬東森幣大放送活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森集團慶祝直播業績破5億，即日起，台北捷運忠孝復興站海撒東森幣，走過路過不要錯過，只要掃瞄牆上Qrcode即可抽取紅包，8月11日起還可從廣告牆上撕取實體紅包，最高可得388枚東森幣，中獎率100%，活動進行到8月31日止。

東森集團整合旗下東森購物新零售及台灣第一新媒體ETtoday新聞雲，開拓發展線上線下的直播電商，2023年斥資1億元全面啟動直播電商計劃，並成功與直播界多位天王天后級直播主合作，業績狂飆已經突破5億。為慶祝直播電商的成果，東森購物在台北捷運忠孝復興站刊登巨幅廣告，特別獻上「紅包牆」舉辦百萬東森幣大放送活動。

▲▼東森購物在台北捷運忠孝復興站刊登巨幅廣告。

東森集團直播電商執行長王世均表示，東森集團擁有媒體與電商，也多元開發自營商品，「今年以來，集團透過集團資源整合全面啟動直播電商，除了知名藝人的加入加持外，同步與海內外百位知名直播主攜手合作，致力將東森嚴選的商品與品質分享給全球消費者。我們有最多元的資源平台，也已經有與知名直播主合作成功的例證，歡迎更多優質直播主、明星、KOL來談合作，打造雙贏。」

東森購物已與來自新加坡、馬來西亞、香港及台灣等地的多位直播天王天后合作，包括新加坡Style Crew公司的直播天王「賣魚哥王雷」和「賣魚仔」，台灣直播天王「王三郎」，李老闆直播集團的嬰幼直播天后「柒柒花媽」、美妝時尚直播天后「人妻妹紙Miya」及「哈娜小姐姐」，還有直播百貨天王「百縫直播阿林哥」、時尚直播小天后「超A女神泡泡兒」、香港直播卡迪爾國際控股有限公司、香港直播天后Ohbaby Luxury「蓉蓉」、香港綜藝天王「林盛斌BOB」等，這些直播主各自代表不同領域，為觀眾帶來多元化的直播體驗。

除了直播主之外，東森購物也邀請了娛樂界的綜藝鬼才沈玉琳以及啦啦隊女神林襄，簽下年度合作協議，分別代言全新東森自營產品—東森《天選之泉》鹿胎盤膠囊及「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」，進一步加強品牌形象與娛樂元素的結合，加速直播電商的發展。

▲▼即日起，東森購物百萬東森幣大放送，對著「紅包牆」掃碼或憑紅包的兌換序號可換取東森幣，中獎率100%，活動將持續至8月底。

東森購物在台北忠孝復興捷運站巨幅廣告的「紅包牆」上發放東森幣紅包，只要掃瞄牆上Qrcode，加入東森購物會員即可抽取東森幣紅包，8月11日起廣告牆上更將派發實體紅包，消費者可憑紅包的兌換序號換取東森幣，中獎率100%，此項活動將持續至8月底，為消費者帶來更多驚喜與福利。