微風爭北車美食廣場延長營運期！新約拍板　台鐵：延約1年3個月

▲台鐵台北車站每日進出人次最高達60萬。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場和松山機場近日以疫情影響為由，陸續完成延長機場商家營運年限合約，並減收權利金，免稅店跳過招標程序輕鬆拿下9到10年營運期，台鐵台北車站商場廠商微風廣場也打算依循該模式，提出4年延約，台鐵不同意，雙方進入爭議調解機制，近日雙方達成共識延約1年3個月，並簽訂新約。

考量疫情衝擊，桃園機場近日陸續完成延長機場內商家營運年限和減收權利金新約簽署，有免稅店最長可延約10年，松山機場也依循桃機模式，免稅店業者最長可延約9年，因跳過招標程序且延約期限相當長，引發民代質疑。

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不僅桃園機場和松山機場傳出廠商跳過招標程序，輕鬆拿下9年到10年營運期外，台北車站微風食尚廣場也傳出將依循該模式爭取延長營運期。

▲台鐵台北車站每日進出人次最高達60萬。（圖／記者李姿慧攝）

由於台北車站最高峰每日進出人流高達60萬人次，北車微風食尚廣場更為微風集團獲利金雞母，微風廣場2007年接手營運，並取得優先續約權續約6年，經營權預計2025年4月到期，台鐵原規劃2024年重新招標，不過因疫情衝擊，微風廣場去年向台鐵提出延約要求，期間傳出微風要求延約4年，不過台鐵不同意，雙方走入爭議調解機制，協調延約期擬砍為1年3個月。

雙方近日則已達成共識並簽訂新約，台鐵今(9日)證實，台北車站促參商場案延長契約營運期1年3個月。

台鐵局表示，受新冠肺炎疫情影響，台鐵局台北車站促參商場經營業者-微風場站開發公司，提出申請延長契約營運期，按契約第二十．二條規定成立協調委員會，經委員會協調後，雙方均同意委員會建議決議，延長契約營運期1年3個月，契約期間至115年7月24日止，並完成契約變更協議書暨公證作業。