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東森購物「E幣」全新上線　消費滿額抽888枚

東森購物「E幣」全新上線（圖／東森購物提供）

▲東森購物推出全新虛擬貨幣「E幣」，每枚E幣可折抵1元。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

數位時代改變消費習慣！東森購物擁有千萬會員的龐大基礎，積極拓展虛擬通路，增添新動能，今年7月推出全新虛擬貨幣「E幣」，每枚E幣可折抵1元，並且可全額折抵商品金額。為慶祝E幣新發行，以及即將到來的88父親節，東森購物特別推出8月份的消費滿額抽888枚E幣活動，共有88位幸運中獎者，享受更多折扣優惠。

東森購物為了回饋忠實會員，8月份推出消費滿額抽888枚E幣的活動，只要在全通路實付滿5千元，就有機會參加抽獎，抽中最高888枚E幣，相當於可折抵金額達888元，中獎名額共有88位可幸運獲得，此外，歡慶父親節，購買父親節系列商品，還可抽E幣，省荷包優惠更多。

而E幣折抵父親節特選商品，熱門禮品推薦Philips飛利浦S5889/60全新智能三刀頭電鬍刮鬍刀，特價6,988元，現在登錄購買還可獲得吹風機及離子梳，8/8前下單更享有20%樂透金回饋；Apple AirPods Pro 2，特價只要6,690元；ASUS Laptop 15吋 效能筆電-X515EA，搭載i5處理器、8GB內存和512GB SSD，處理辦公事務、創作或娛樂皆得心應手，特價16,888元；華陀紅寶有機枸杞原漿滋補養生組6盒，東森購物電視通路現特價只需2,580元。

東森購物「E幣」全新上線（圖／東森購物提供）

▲Philips飛利浦S5889/60全新智能三刀頭電鬍刮鬍刀，原價15,000元，特價6,988元。

東森購物「E幣」全新上線（圖／東森購物提供）

▲ASUS Laptop 15吋 效能筆電-X515EA搭載i5處理器、8GB內存和512GB SSD，原價17,999元，特價16,888元。

無論是時尚咖、3C控，老爸是哪種類型，在東森購物都能挑最適合的父親節禮物，使用「E幣」購買更能享受更多折扣優惠，送上滿滿的心意，傳遞最深刻的感謝與祝福。

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