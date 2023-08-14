9秒就有5騎士違規騎人行道！在台外國人轉貼影片「這就是高雄」

記者賴文萱／高雄報導

又見行人地獄！「Foreigners in Taiwan 外國人在台灣」FB粉專近日分享一段影片，只見短短9秒鐘的畫面，就有5名騎士違規騎上人行道，感嘆直呼「這就是在高雄騎車左轉的樣子」，該影片拍攝地點就位在高雄三民區鐵道一街，警方也將該人行道列為巡查重點，將加強取締違規，可開罰新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

▲9秒鐘直擊5騎士違規騎人行道，在台外國人轉貼影片無奈「這就是高雄」。（圖／翻攝自Foreigners in Taiwan 外國人在台灣FB粉絲專頁）

「Foreigners in Taiwan 外國人在台灣」FB粉專轉貼分享一段9秒鐘影片，並寫下「這就是在高雄騎機車左轉的樣子，忘記那些討人厭的紅燈和待轉格。」

▲在台外國人轉貼影片無奈，「這就是在高雄騎機車左轉的樣子，忘記那些討人厭的紅燈和待轉格。」（圖／翻攝自Foreigners in Taiwan 外國人在台灣FB粉絲專頁）

從影片可見，位於三民區鐵道一街的人行道，短短9秒鐘就被直擊5名騎士違規騎在人行道，直接無視人行道前還有擺放三角錐。不少網友氣憤留言表示，「影片中的，通通檢舉吧…」、「都騎機車了有差那幾百公尺」、「走久就可變既有道路」、「爭先恐後的違法...像呼吸一樣的自然，好自在」、「三角錐：當我塑膠的喔？」。

▲▼警方將該處列為巡察重點，加強取締違規行為。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據三民二分局統計，自今年1月1日至7月31日，於鐵道一街共取締945件是類違規案件，機車行駛人行道行為違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款規定，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

警方呼籲，人行道是「專供行人通行」的通道，並非提供車輛通行的車道，後續將列為巡察重點，加強取締違規行為，以維交通安全及道路秩序。