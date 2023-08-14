把台北小巨蛋冰宮當ATM！逃逸女移工犯5竊　落網連雇主也慘了

記者 張君豪／台北報導

北市1名印尼籍逾期居留女移工（41歲），日前在小巨蛋冰宮內隨機竊取民眾財物，松山警方獲報後立即展開調查，經調閱監視器畫面發現，女移工涉嫌5件竊盜案，不法所得約1萬餘元，警方追緝依法究辦；另外警方查出女移工逾期逃逸後，仍有雇主違法僱用部分，已依違反就業服務法規定，函請勞工局依法裁處。

▲逾期留台印尼女移工涉及小巨蛋冰宮多起竊案遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

中崙所指出：7月至8月間，轄區陸續接獲5位民眾報案，均在小巨蛋冰宮場溜冰時，將個人財物放置在冰宮旁看台上，返家時卻發現皮夾內現金短少，案經警方擴大調閱周邊監視器，掌握一名女性嫌犯，循線追緝到案。





警方調查：該印尼籍女子於2014年7月間持工作簽證來台，但在2017年10月間逃逸，之後輾轉在外打工，2022年至現任雇主家工作，落網時印尼女移工頻頻喊冤，辯稱因要幫母親還債，才會利用週末，陪同雇主帶小朋友至小巨蛋上課之際竊取民眾財物。

另外警方也查出，她曾利用雇主一家出遊時，竊取家中2萬元現金。警詢依竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦，加上逾期滯留台灣，女移工已違反入出國及移民法之規定，遭警方帶往移民署台北市專勤隊收容、安置。



松山警方呼籲，民眾至各類場所從事相關運動時，應妥適保管個人財物，切勿隨意放置於場邊，易使有心人士有機可趁，造成財產損失；民眾切勿貪一時之便而聘用非法移工，以免受罰。

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