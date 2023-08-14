　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2023國際數據挖掘與應用統計研究年會　在成都盛大開幕

▲2023年（第十五屆）國際數據挖掘與應用統計研究會年會參與學者合影。

▲2023年（第十五屆）國際數據挖掘與應用統計研究會年會參與學者合影。（圖／輔仁大學提供）

大陸中心／綜合報導

隨著智慧大數據時代的到來，大數據的統計分析、挖掘及人工智慧技術在全球凸顯重要地位，為了促進國內外數據挖掘與應用統計領域的深入交流與合作，2023年（第十五屆）國際數據挖掘與應用統計研究會年會，8月9日至12日於四川省成都市成都資訊工程大學統計學院隆重召開。

這次年會得到了全球眾多知名學術機構的鼎力支援，主辦單位包括中國商業統計學會資料科學與商業智慧分會、廈門大學、臺灣輔仁大學、美國耶魯大學生物統計系、成都資訊工程大學等。承辦單位則有成都資訊工程大學統計學院、中國政府統計研究中心、廈門大學數據挖掘研究中心、廈門市統計學會等。

會議主題聚焦：「基於中國式現代化的資料科學與統計理論及應用研究」，彙聚了全球數據挖掘與應用統計領域的頂尖學者和專家，共同探討了這一富有前瞻性的主題。會議的成功舉辦，不僅推動了學術界對資料科學與統計理論的深入研究，還促進了國際間的學術交流與合作。

臺灣輔仁大學在江漢聲校長的指派下，由謝邦昌副校長發表了主題報告“AI到生成式AI對資料分析的影響及其發展趨勢”，引發了與會學者的熱烈迴響及共鳴。此次報告不僅揭示了兩岸及國際在未來AI的發展及創新突破上並肩合作一同發展的趨勢，更是展示了人工智慧與資料科學的未來方向。

通過精心組織的分組報告和自由交流等多種形式的學術活動，參會者共同探討了數據挖掘技術的最新進展、應用統計的前沿理論以及大數據時代下的挑戰與機遇。此外，會議還為青年學者提供了與業界領袖互動交流的平臺，激發了他們的學術興趣和創新激情。

會議的成功舉辦，進一步展示了中國在國際資料科學與統計領域的進步及多元發展，彰顯了中國學者在推動全球科學技術進步方面的積極作用。同時，也為促進全球範圍內的科學研究與產業合作提供了新的契機。

2023年國際數據挖掘與應用統計研究會年會，不僅是一個學術盛會，更是一個促進國際合作與交流的重要平臺。它也是人工智慧及數據挖掘與統計科學界的一次盛事，共同見證了資料科學與統計理論在中國與兩岸華人及全球的飛速發展。

ET快訊
女大生與男友出遊成焦屍　家屬崩潰「驗DNA盼奇蹟」
柯文哲批檢方「多次違反偵查不公開」　為選舉「醜化高虹安」
快訊／柯文哲「相信高虹安沒貪污企圖」
LIVE／柯文哲出面發表聲明
Lisa比基尼圓點辣翻！　露出蜜桃臀
各政黨財報公開！僅民進黨有餘絀6098萬　民眾黨-2165萬
大武崙沙灘1日奪3命！謝國樑激動哽咽　數度中斷發言拭淚
上班擠捷運「屁股被GG頂到」！　妹子嘆：真的會瘋掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

貓的報恩真人版？女飯後喊「貓上門跟我結婚」　醫嘆嚴重恐致死

聚碳酸酯2022年至今出口大陸總值349.81億元　佔陸進口總額23.5%

2023國際數據挖掘與應用統計研究年會　在成都盛大開幕

專家看好大陸第3季將降準　結構性下調利率

專家：碧桂園高機率債務違約　中央拯救難度大「早晚都會爆雷」

爬山巧遇「保育神獸」嗨翻！專家無情判定是「大橘」：吃太胖啦

黎智英等7人獲法院撤銷組織未經批准集結罪

醫院院長收受100套房！還有百萬越野車　網：再查100個情婦也有了

路人大叫「不跳看不起妳」…20歲妹疑受刺激墜樓亡！家屬報警追究

德國防學術間諜　中國大使稱「歇斯底里的恐華症」

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

黃曉明問許光漢「何時結婚生子」　大聊「想要女兒」..遭批尷尬

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

貓的報恩真人版？女飯後喊「貓上門跟我結婚」　醫嘆嚴重恐致死

聚碳酸酯2022年至今出口大陸總值349.81億元　佔陸進口總額23.5%

2023國際數據挖掘與應用統計研究年會　在成都盛大開幕

專家看好大陸第3季將降準　結構性下調利率

專家：碧桂園高機率債務違約　中央拯救難度大「早晚都會爆雷」

爬山巧遇「保育神獸」嗨翻！專家無情判定是「大橘」：吃太胖啦

黎智英等7人獲法院撤銷組織未經批准集結罪

醫院院長收受100套房！還有百萬越野車　網：再查100個情婦也有了

路人大叫「不跳看不起妳」…20歲妹疑受刺激墜樓亡！家屬報警追究

德國防學術間諜　中國大使稱「歇斯底里的恐華症」

盼司法公平！柯文哲批：幾千億案子假裝看不到　「現在去查46萬的⋯」

巴瑞特回加拿大超猛！14投13中轟31分　聯手雷霆少主扳倒德國

拜好兄弟兼顧環保　環保署倡普渡2.0：拜當季供品「以功代金」

女大生與男友出遊車禍成焦屍　家屬崩潰不願接受「驗DNA盼奇蹟」

爆米花、曲奇餅都有！　「3大質感系中秋禮盒」限量開賣了

美容師假冒獸醫　無照「替狗狗剖腹產」！棉線縫傷口害慘死

中小學全國科展　竹市學生大放異彩勇奪5獎

柯文哲批檢方「多次違反偵查不公開」　為2022選舉期間「醜化高虹安」

台南淹水安中河夢魘再現　藍軍建議提高10年防洪標準市府回很花錢？

阿嬤床底下挖出「一疊舊鈔」！　一票嗨喊：留著當富婆

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

幼兒園小朋友吃生蠔螃蟹！豪華食譜曝

2歲女童罹「兒童癌王」！肚子腫到快爆炸

男童折斷蚊香擺滿地　成果驚呆2萬人

陸認定台灣聚碳酸酯傾銷　明起徵收保證金

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

西安暴雨引發土石流21死6失聯

陸版雷曼來了？「中植系」暴雷

影片曝！陸高空特技鋼索突斷　3未成年重摔

20歲妹跳樓亡！死前疑受刺激：不跳看不起妳

陸男童海邊襲胸　母竟鬼扯：他認錯媽媽

醫院院長收受100套房子！陸網炸鍋

碧桂園跌破1港元「創歷史新低」

奇景紅色精靈被抓拍到…內行鑑定打臉：更罕見百倍

爬山巧遇保育神獸！專家判定是大橘：吃太胖

更多熱門

相關新聞

2023大美青春校園歌曲大會開始報名 北京新疆港澳台同步啟動

2023大美青春校園歌曲大會開始報名 北京新疆港澳台同步啟動

2023新時代大美青春校園歌曲大會9日在微博校園主話題頁「唱響青春之歌」正式開始啓動報名展播。2022年首屆成功舉辦後，今年將賽事規模持續擴大，既有的北京和港澳台賽區外，特別啓動新疆維吾爾自治區賽區，增加校園歌曲的民族特色。

9月初拚400萬國際客　陸客來台掛零！觀光局：朝兩岸雙向開放努力

9月初拚400萬國際客　陸客來台掛零！觀光局：朝兩岸雙向開放努力

廈航台籍空服員分享兩岸人才交流機遇 福州釋台青入住3個月免租紅利

廈航台籍空服員分享兩岸人才交流機遇 福州釋台青入住3個月免租紅利

白宮發起AI挑戰賽　總獎金近6億

白宮發起AI挑戰賽　總獎金近6億

兩岸暑期熱播劇「長相思」男女主69秒唯美吻戲 粉絲紅著臉看完

兩岸暑期熱播劇「長相思」男女主69秒唯美吻戲 粉絲紅著臉看完

關鍵字：

大數據人工智慧科技成都兩岸

讀者迴響

熱門新聞

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

6、7月電費「8513元」　冷氣控超崩潰

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面