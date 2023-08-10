兩岸暑期熱播劇「長相思」男女主69秒唯美吻戲　粉絲紅著臉看完

記者魏有德／綜合報導

大陸暑期最強檔熱播劇《長相思》在兩岸同步播映，收獲不少粉絲和話題。作為一部糖分十足的「甜寵劇」，最新一集上演長達59秒的唯美吻戲，讓追劇粉絲們「血糖飆升」。這齣由人、神、妖三族糾葛的古裝劇由楊紫主演，在戲中與張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅等人都有精彩的感情對手戲。

▲楊紫主演神話劇《長相思》，改編自桐華人氣同名小說。（圖／翻攝自臉書／WeTV）

《長相思》改編自知名作家桐華的同名小說，原作者親自擔任編劇。故事描述上古時代的人、妖、神共同生活，因故流浪人間的小夭，真實身分是神族王姬「高辛玖瑤」，漫長的神族人生經歷許多磨難，並陸續結識遭兄長殘害的九尾狐塗山璟、九命蛇妖相柳，以及失散多年相認的表哥瑲玹，以及世家出身的赤水豐隆，並與這些男人有不一樣的感情牽連，更大大撼動她的命運。電視劇播出後，觀眾被角色吸引成為不同CP的粉絲，更掀起劇版與原作小說對比熱潮。

▲《長相思》小夭與塗山璟甜中帶虐的感情難以克制。（圖／翻攝自微博）

最新一集的《長相思》描述小夭與塗山璟的戀情升溫。她曾以男兒身當起醫師「玟小六」，拯救了遭兄長殘害心死的塗山璟，對方用她取的名字「葉十七」重生，共同生活的日子成為珍貴的回憶。兩人因緣際會相見，塗山璟被難以解除的婚約束縛，無法公開的情意持續蔓延，她心疼親上塗山璟瘸腿的傷疤，令對方再難以克制，主動親吻小夭的唇，從淺淺輕吻到摟頸深吻，接著邊吻邊摟肩扶上床，親完彼此更閉眼喘息。

▲小夭心疼塗山璟腿瘸遭人議論。（圖／翻攝自WeTV）

▲塗山璟心動難以克制，主動輕吻小夭唇角。（圖／翻攝自WeTV）

▲塗山璟淺吻變深吻，摟小夭後頸。（圖／翻攝自WeTV）

▲塗山璟親著小夭，摟她雙肩扶上床。（圖／翻攝自WeTV）

▲夭璟之吻拍攝時鏡頭晃動，親完還在喘息。（圖／翻攝自WeTV）

由於這是女主角小夭第一次與喜歡的人接吻，她驚訝說「你的吻是甜的」，塗山璟回答「因為妳是甜的」。塗山璟對小夭小心翼翼，還曾避開親吻，她問為什麼這次親嘴？，塗山璟低聲回答「可能是因為妳太好，我只想佔為己有，也許因為我現在很自私，只為自己考慮，也許因為，妳剛才太誘人了……。」充滿情意的台詞幾乎神還原小說。而電視劇將吻戲透過遠景、近距離特寫交錯，加上結合光影效果，男女主角親吻時鏡頭輕輕晃動，宛如呼應兩人克制不住的愛。

▲小夭：「你的吻是甜的。」（圖／翻攝自WeTV）

▲塗山璟：「也許因為，妳剛才太誘人了。」（圖／翻攝自WeTV）



夭璟親吻戲雖然不少，但皆是淺淺親吻的程度，最新一集的「胭脂吻」時長、深吻畫面都刷新紀錄，被網友形容「從17到18」、「吻戲太誘惑了」、「彼此的眼裡感受到了濃濃的愛意」、「一次比一次甜出新高度」、「看得我都臉紅心跳的」、「想知道為什麼鏡頭抖動」、「感受到了誠意」。

▲《長相思》夭璟之吻戲運用光影遠近景切換，浪漫唯美。（圖／翻攝自微博）