　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2023大美青春校園歌曲大會開始報名　北京新疆港澳台同步啟動

記者魏有德／綜合報導

2023新時代大美青春校園歌曲大會9日在微博校園主話題頁「唱響青春之歌」正式開始啓動報名展播。2022年首屆成功舉辦後，今年將賽事規模持續擴大，既有的北京和港澳台賽區外，特別啓動新疆維吾爾自治區賽區，增加校園歌曲的民族特色。

▲2023新時代大美青春校園歌曲大會啟動。（圖／主辦方提供）

▲北京演藝集團音樂劇團團長阿雲嘎。（圖／主辦方提供）

本屆活動由北京演藝集團音樂劇團團長阿雲嘎擔任公益代言人，阿雲嘎進入演藝圈後，在音樂劇領域有著不凡的成就，同時，歌而優則演的阿雲嘎也參與多部電視劇和電影演出，清新專業的形象在本屆活動中更加具備對青年校園歌曲的號召力。

在首屆活動中，來自海峽兩岸及港澳地區的作品在100天的徵集投稿階段，共有31所大專院校逾300人參賽，來自台灣的張家豪更是以一首《最愛的季節》與其餘24支青春歌戰隊一同進入最後展播階段。

▲2023新時代大美青春校園歌曲大會啟動。（圖／主辦方提供）

▲來自台灣的張家豪參加首屆新時代大美青春校園歌曲大會。（圖／主辦方提供）

本屆比賽不限年齡，分為校園組和社會組，號召各個領域的廣大音樂人參與，創作演唱新時代原創校園歌曲。主辦方還同步啓動「青年音樂人扶持計劃」，透過中國青年報、北京廣播電視台和新疆廣播電視台的品牌影響力與綜合公信力，以挖掘優質原創音樂、培養優秀音樂人才的原則，提供廣大音樂人展現才華、實現夢想的機會和舞台。

晉級的優秀作品最終將角逐十大原創校園歌曲和三首最佳原創校園歌曲，創作者可獲得長期運營扶持、現金激勵、榮譽證書等獎勵。校歌會支持單位——中國音樂著作權協會將提供優秀音樂人會員註冊服務；中國東方演藝集團、北京演藝集團將優選簽約十大原創校園歌曲創作者。優勝者還可成為北京廣播電視台聽聽FM的簽約主播。

▲2023新時代大美青春校園歌曲大會啟動。（圖／主辦方提供）

▲2023新時代大美青春校園歌曲大會啟動。（圖／主辦方提供）

活動期間，有意參與的音樂人們可以登陸微博，帶話題詞「唱響青春之歌」上傳影片報名參賽，具體參賽內容將在@微博校園 #唱響青春之歌#活動話題頁進行展播。主辦方特別指出，參賽作品須為原創，不得對他人已有作品構成侵權，要求立意明確、導向鮮明，能夠反映出校園健康多彩生活，體現出中國精神、時代風貌、青春氣息；歌曲內容及表演積極向上，旋律優美大氣，曲風時尚昂揚，形式不拘一格，充滿青春正能量。

▲2023新時代大美青春校園歌曲大會啟動。（圖／主辦方提供）

▲北京科技大學邱晨曦在首屆活動中的精彩演出。（圖／主辦方提供）

活動將在微博搭建校園歌曲投票榜，邀請業界專家、樂評人、音樂人等專業人士，通過微博博文點評和直播連麥形式，組成樂評團互動點評。同時，中國音樂學院、中央音樂學院等多家專業院校，北京音樂家協會、新疆流行音樂專業委員會作為支持單位將共同組成專家評委會，對參評原創作品進行評選確認。

原創校園歌曲均須以視頻（影片）方式呈現，上傳@微博校園後，同步發送至官方郵箱「xiaogezhengji2022@163.com」，並按主辦方要求填寫報名表和授權書。報送作品建議格式為mp3、wma、wav，聲道為立體雙聲道，頻率為44100Hz，比特率為16 Bits，碼率為1411kbps及以上，若條件有限無法滿足上述要求，最低品質需要保證音質明亮、演唱清晰。

ET快訊
租百坪豪宅！工程師「斜槓」大麻自耕農　高科技設備全被抄
增至55死！夏威夷降「火雨」畫面曝光
「不敢想投到40歲」　王溢正被樂天交易：怎麼會是我？
塞在路上「車內全焦屍」！　夏威夷野火吞沒道路
正妹刺青師遭家暴！被打到癱瘓恐永遠臥床
整座小鎮燒成廢墟！　夏威夷居民「只有幾分鐘可逃」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

防蚊神器暗藏危險！　男孩點4盤「蚊香」入睡中毒

載到爛醉嫩妹…特斯拉司機嗨了「開去停車場」　她哭喊不要仍被硬上

2023大美青春校園歌曲大會開始報名　北京新疆港澳台同步啟動

廈門海灘驚見「2稻草人」站崗　全身插滿竹籤成回收站

賴清德明出訪將過境美國　大陸宣布「東海軍演」

香港破未成年賣淫集團逮20歲女媽咪　兩名16歲少女身世坎坷下海接客

119公斤男子大腦5分鐘「關機」一次　確診為呼吸暫停綜合症

個資被盜他背債5萬！　支付寶要求「辦45張證明」才能解綁被罵慘

「晝伏夜出」成新趨勢　陸「夜市」驚見海底撈擺攤搶賺「夜經濟」

陸入境圖書被挖空　裡面竟夾藏「異寵」鱂魚魚卵

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

阿金進籠當模特兒「以為被關」　頭低低眼神逐漸哀怨...媽笑翻

防蚊神器暗藏危險！　男孩點4盤「蚊香」入睡中毒

載到爛醉嫩妹…特斯拉司機嗨了「開去停車場」　她哭喊不要仍被硬上

2023大美青春校園歌曲大會開始報名　北京新疆港澳台同步啟動

廈門海灘驚見「2稻草人」站崗　全身插滿竹籤成回收站

賴清德明出訪將過境美國　大陸宣布「東海軍演」

香港破未成年賣淫集團逮20歲女媽咪　兩名16歲少女身世坎坷下海接客

119公斤男子大腦5分鐘「關機」一次　確診為呼吸暫停綜合症

個資被盜他背債5萬！　支付寶要求「辦45張證明」才能解綁被罵慘

「晝伏夜出」成新趨勢　陸「夜市」驚見海底撈擺攤搶賺「夜經濟」

陸入境圖書被挖空　裡面竟夾藏「異寵」鱂魚魚卵

陽明Q2轉虧創12季低點　上半年EPS 0.94元

手遊《魔力寶貝M》營運3年就結束！玩家砸35萬買道具打水漂怒告

凌晨3點黑衣女路中爬…他嚇壞：以為大法師出沒！背後原因惹鼻酸

沖繩知事玉城丹尼諾「年底前訪台」！　7月剛訪陸會李強

Hyundai新一代Santa Fe全球首發！轉型多功能7人座、有寬敞大空間

夫中風子自閉...雲林婦車禍斷收入　警助轉介通報渡難關

桌上好香！腋下塞「鳳眼柴」探鼻子逼近　家人笑：你才剛吃飽

「右Shift鍵」超廢！　網曝強大功能：看YouTube超好用

自稱幣商詐騙！檢警抄虛擬幣洗錢水房　扣千萬現金+1萬泰達幣

「雖然老、還是可以打」　藍寅倫加入台鋼：態度拿出來

讓本喵賞你個貓掌5連擊　顧門狗「問號臉」笑翻網友

大陸熱門新聞

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

讓學生做手術2病人枉死　9醫護舉報科主任

陸企主任野戰下屬　拍到公司名被肉搜

乳腺醫生家藏6億黑金！　坐擁20套房、15KG黃金

明星幼稚園女師「出軌學生爸」！慘遭正宮遊街示眾

劉雯深夜PO井柏然環抱照公費官宣　差點親了

紅衣大媽怒背《滿江紅》 嗆用iPhone都漢奸

4大宮廷春藥　嬪妃用來「榨乾皇帝」

23歲妹「拔57顆牙」！醫見X光照興奮叫實習醫全來

結婚16年3孩都非親生！綠帽夫現況更慘

湖南女幼師出軌學生爸被抓包 原配扯馬尾遊街示眾

兩岸電競人才「薪情」差很大

馬英九「美女好友」受海青節關注

護士妹緊身制服遭偷拍！檢舉魔人飆罵：是夜總會嗎

更多熱門

相關新聞

9月初拚400萬國際客　陸客來台掛零！觀光局：朝兩岸雙向開放努力

9月初拚400萬國際客　陸客來台掛零！觀光局：朝兩岸雙向開放努力

中國開放陸客團赴美日韓等新增78國，台灣依舊未包含在內，引發「百萬陸客來台跳票、全年600萬國際旅客難達標」等質疑，觀光局表示，9月上旬有望迎來400萬觀光客，穩定來台旅客市場，年底將達成600萬人次；針對兩岸旅遊開放持續溝通中，朝向團客雙向開放努力。

廈航台籍空服員分享兩岸人才交流機遇 福州釋台青入住3個月免租紅利

廈航台籍空服員分享兩岸人才交流機遇 福州釋台青入住3個月免租紅利

勞動部大專預聘計畫培育青年畢業即就業

勞動部大專預聘計畫培育青年畢業即就業

兩岸暑期熱播劇「長相思」男女主69秒唯美吻戲 粉絲紅著臉看完

兩岸暑期熱播劇「長相思」男女主69秒唯美吻戲 粉絲紅著臉看完

大陸台商子女夏令營第一梯結業 成員參訪總統府蔡英文親切接待

大陸台商子女夏令營第一梯結業 成員參訪總統府蔡英文親切接待

關鍵字：

大美青春校園歌曲歌曲比賽投稿徵稿校園兩岸青年

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

一句話證明去過台灣！陸客秒回「7字」：從沒聽過

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面