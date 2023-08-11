2023大美青春校園歌曲大會開始報名　北京新疆港澳台同步啟動

記者魏有德／綜合報導

2023新時代大美青春校園歌曲大會9日在微博校園主話題頁「唱響青春之歌」正式開始啓動報名展播。2022年首屆成功舉辦後，今年將賽事規模持續擴大，既有的北京和港澳台賽區外，特別啓動新疆維吾爾自治區賽區，增加校園歌曲的民族特色。

▲北京演藝集團音樂劇團團長阿雲嘎。（圖／主辦方提供）

本屆活動由北京演藝集團音樂劇團團長阿雲嘎擔任公益代言人，阿雲嘎進入演藝圈後，在音樂劇領域有著不凡的成就，同時，歌而優則演的阿雲嘎也參與多部電視劇和電影演出，清新專業的形象在本屆活動中更加具備對青年校園歌曲的號召力。

在首屆活動中，來自海峽兩岸及港澳地區的作品在100天的徵集投稿階段，共有31所大專院校逾300人參賽，來自台灣的張家豪更是以一首《最愛的季節》與其餘24支青春歌戰隊一同進入最後展播階段。

▲來自台灣的張家豪參加首屆新時代大美青春校園歌曲大會。（圖／主辦方提供）

本屆比賽不限年齡，分為校園組和社會組，號召各個領域的廣大音樂人參與，創作演唱新時代原創校園歌曲。主辦方還同步啓動「青年音樂人扶持計劃」，透過中國青年報、北京廣播電視台和新疆廣播電視台的品牌影響力與綜合公信力，以挖掘優質原創音樂、培養優秀音樂人才的原則，提供廣大音樂人展現才華、實現夢想的機會和舞台。

晉級的優秀作品最終將角逐十大原創校園歌曲和三首最佳原創校園歌曲，創作者可獲得長期運營扶持、現金激勵、榮譽證書等獎勵。校歌會支持單位——中國音樂著作權協會將提供優秀音樂人會員註冊服務；中國東方演藝集團、北京演藝集團將優選簽約十大原創校園歌曲創作者。優勝者還可成為北京廣播電視台聽聽FM的簽約主播。

▲2023新時代大美青春校園歌曲大會啟動。（圖／主辦方提供）

活動期間，有意參與的音樂人們可以登陸微博，帶話題詞「唱響青春之歌」上傳影片報名參賽，具體參賽內容將在@微博校園 #唱響青春之歌#活動話題頁進行展播。主辦方特別指出，參賽作品須為原創，不得對他人已有作品構成侵權，要求立意明確、導向鮮明，能夠反映出校園健康多彩生活，體現出中國精神、時代風貌、青春氣息；歌曲內容及表演積極向上，旋律優美大氣，曲風時尚昂揚，形式不拘一格，充滿青春正能量。

▲北京科技大學邱晨曦在首屆活動中的精彩演出。（圖／主辦方提供）

活動將在微博搭建校園歌曲投票榜，邀請業界專家、樂評人、音樂人等專業人士，通過微博博文點評和直播連麥形式，組成樂評團互動點評。同時，中國音樂學院、中央音樂學院等多家專業院校，北京音樂家協會、新疆流行音樂專業委員會作為支持單位將共同組成專家評委會，對參評原創作品進行評選確認。

原創校園歌曲均須以視頻（影片）方式呈現，上傳@微博校園後，同步發送至官方郵箱「xiaogezhengji2022@163.com」，並按主辦方要求填寫報名表和授權書。報送作品建議格式為mp3、wma、wav，聲道為立體雙聲道，頻率為44100Hz，比特率為16 Bits，碼率為1411kbps及以上，若條件有限無法滿足上述要求，最低品質需要保證音質明亮、演唱清晰。