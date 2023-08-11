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9月初拚400萬國際客　陸客來台掛零！觀光局：朝兩岸雙向開放努力

▲▼桃園機場,桃機,出國,出國潮,自由行。（圖／桃機）

▲交通部力拼今年600萬國際旅客來台。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

中國開放陸客團赴美日韓等新增78國，台灣依舊未包含在內，引發「百萬陸客來台跳票、全年600萬國際旅客難達標」等質疑，觀光局表示，9月上旬有望迎來400萬觀光客，穩定來台旅客市場，年底將達成600萬人次；針對兩岸旅遊開放持續溝通中，朝向團客雙向開放努力。

中國持續開放團客出國旅遊地，昨起新增美日韓等78國，但仍沒包括台灣，引發旅行業者不滿，質疑兩岸關係不好導致禁團令無法解除，交通部原喊出今年百萬陸客來台目標也面臨跳票，全年600萬國際旅客來台也面臨挑戰。

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觀光局今表示，我國111年10月13日起放寬邊境管制措施，就全面啟動國際宣傳，112年度觀光局已擬妥400項國際行銷計畫，並編列相關預算進行國際行銷推廣，另透過跨機關及跨部會協調如配合簡化簽證、推動觀宏專案等便利旅客入境。

交通部預估今年(112年)來台旅客人次將恢復疫情前(108年)一半之水準，設定600萬人次為目標。根據統計，來台國際旅客第300萬人次已於7月21日達成，8月10日達340萬人次，觀光局表示，9月上旬有望迎來第400萬人次。

觀光局指出，以今年上半年各客源市場來台旅客人次觀之，包括港澳、韓國，以及新南向市場馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、越南等，及長線的歐美市場，均已超過疫情前一半水準，其中新南向市場在來台旅客佔比，從疫情前的不到3成成長至4成，顯見來台旅客市場逐步恢復，未來將持續穩定來台旅客市場，年底將達成600萬人次。

觀光局也強調，「台灣旅遊狀況調查」，111年12歲以上國人國內旅遊總次數為1.69億旅次，較110年1.26億旅次成長33.8%，與疫情前108年相當。另依據112年調查顯示，112年第1季12歲以上國人國內旅遊總次數約達6千萬旅次，較108年同期4,977萬旅次成長21%，顯示國旅市場恢復快速優於預期。

針對兩岸團客開放，觀光局表示，關於兩岸旅遊交流，期待雙方應對等開放，觀光小兩會包括台灣海峽兩岸觀光旅遊協會與海峽兩岸旅遊交流協會目前也持續溝通中，目標朝團客雙向同時開放而努力。

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