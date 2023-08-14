蔡英文視導戰力保存關鍵佳山基地　「把這顧好就是把台灣顧好」

▲總統蔡英文視導佳山基地。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

適逢空軍節，總統蔡英文14日上午前往花蓮視導東部地區部隊視察時表示，佳山基地是台灣戰力保存最重要的基地，「把這個基地顧好，就是把台灣顧好；把這個基地看好，就是把台灣的國防看好」。

蔡英文表示，今天是空軍節，所有空軍弟兄姊妹們，大家都辛苦了，前天台中清泉崗基地睽違七年再次開放，無論是雷虎特技操演，或是主力戰機的展示，都讓國人看到我們空軍的忠勇軍風。

蔡英文說，這幾年政府推動國防自主，國機國造也有具體成果，去年國慶日，新式高教機「勇鷹號」已經在國人面前翱翔，也提升F-16戰機性能，強化了制空作戰能力。

蔡英文指出，今天到花蓮佳山基地，除了要在空軍節這一天當面感謝各位的辛勞，另一個重要的意義，就是她在2016年上任後，第一個軍事行程就是來到這裡，佳山基地是台灣戰力保存最重要的基地，「我當時跟大家說，把這個基地顧好，就是把台灣顧好；把這個基地看好，就是把台灣的國防看好」。

蔡英文強調，七年過去，她看到大家維持著一貫的高標準，也把我們的基地照顧得很好。無論是裝備、還是各位的士氣，都保持在最佳狀態。

蔡英文指出，七年前她也跟大家說，自己會和國軍站在一起，七年後，政府落實國防改革，也投入相當的資源，強化國防的戰力和韌性。因此，這幾年來，國人越來越肯定國軍，國軍的表現更讓世界看見我們守護國家的決心。她承諾，未來政府會繼續給國軍更多支持，一起為國家安全來努力。

最後，蔡英文說，前陣子漢光演習才剛結束，大家並沒有鬆懈、保持警戒，隨時因應緊急應處的任務需求，她再次感謝大家不分晝夜捍衛領空。