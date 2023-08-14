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成功外海SUP遊客遭浪帶離體力透支　海巡人員獲報火速馳援救人

▲民眾划SUP立漿疑似因風浪過大且體力不濟，無法自行返回岸際，新港安檢所派遣救生艇前往救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲民眾划SUP立漿疑似因風浪過大且體力不濟，無法自行返回岸際，新港安檢所派遣救生艇前往救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

海巡署第十巡防區指揮部118服務系統，於13日晚間接獲民眾通報，台東縣成功漁港外海上有1位陳姓民眾划SUP立漿疑似因風浪過大且體力不濟，無法自行返回岸際，新港安檢所接獲通報後，即刻派遣90P-FRP救生艇馳騁前往現場救援，於外海上將民眾成功救援上艇，且該員意識清楚無明顯外傷。

第一三岸巡隊表示，該陳姓民眾 (男性，年約39歲)，於13日下午自基翬泊地岸際自行划SUP出海至三仙台一帶海域遊憩，惟後續欲返回時發現於海面上迷航，一時找不到回基翬的方向而划到成功漁港附近海域，所幸遇到海巡署及時救援，順利返回陸地，該民眾意識清楚且無明顯外傷，後續已自行返回。

▲民眾划SUP立漿疑似因風浪過大且體力不濟，無法自行返回岸際，新港安檢所派遣救生艇前往救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

海巡署第一三岸巡隊呼籲：夏季來臨，民眾從事水域遊憩活動，應充分瞭解或查詢當地水文、潮汐、海象等海氣象資訊，及做好相關安全評估與防護措施（如穿著救生衣等），並隨時注意身體與天候狀況，以維自身安全；若於海域岸際發生緊急危難事故，請立即撥打118海巡服務專線，海巡署將立即派員馳赴協處，以保障民眾生命財產安全。

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