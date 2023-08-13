　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東衛生局「誰最燴煮-健康烹飪賽」成績出爐　禾風新棧奪特優獎

▲「誰最燴煮-健康烹飪料理比賽」，禾風新棧奪特優獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「誰最燴煮-健康烹飪料理比賽」，禾風新棧奪特優獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局舉辦「誰最燴煮-健康烹飪料理比賽」，12日於台東市區外燴工會烹飪教室進行決賽，共計21組隊伍參賽，餐飲科系學生、飯店業者、在地餐飲業者、文化健康站、家政班等對健康烹調有興趣的民眾參賽，結果由禾風新棧度假飯店獲特優。

衛生局長孫國平指出，現代人飲食以方便、快速、便宜為選擇主要因素，缺乏蔬菜、水果、乳品類攝取，養成重口味、高油、高鹽、高熱量、多肉少蔬食飲食習慣。根據衛生福利部國民健康署建議國人每餐應以「我的餐盤」均衡飲食為原則，攝取全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、油脂與堅果種子及乳品類等食物。台東盛產稻米、紅藜、小米、樹豆等未精製雜糧，具有低碳排放優點，相較於精製後穀物，保留較多營養素，希望透過比賽，推廣營養均衡。

21組參賽隊伍利用台東在地食材，設計並烹調符合「我的餐盤」健康均衡，具色香味俱全套餐。評審品嚐後根據口味、擺盤、營養均衡等標準選出優勝隊伍。特優-禾風新棧度假飯店、優選-qapulu咖啡餐坊、布排隊、佳作-Double”S、龍田家政二班、公東高工餐飲技術科。現場頒發獎金、獎牌，表彰獲獎各組在健康烹飪方面的優異表現，鼓勵更多人關注飲食均衡和使用當地食材。

▲「誰最燴煮-健康烹飪料理比賽」，禾風新棧奪特優獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣衛生局社區營養推廣中心呼籲，藉著健康烹飪比賽，以均衡飲食概念為基礎，透過小米、紅藜和白米一同烹煮，或利用樹豆煮湯等烹調方式，讓在地好食材融入民眾生活，落實營養均衡及健康促進的生活型態，預防慢性疾病發生。

ET快訊
Kia是哪？飛行地圖標「台灣1地名」全沒聽過
沈玉琳點360元雞湯「卻付8千元」原因超暖！　外送員狂道謝
台男出國救了輕生俄羅斯正妹！　她為愛來台定居
快訊／國1火燒車！　3人燒傷
最後一次為他應援！　PS女孩「邊跳邊痛哭」
阿喜被點名「鬼月不能穿這樣出門」：太裸露！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東衛生局「誰最燴煮-健康烹飪賽」成績出爐　禾風新棧奪特優獎

Build-UP Taitung建築競圖決選　黃正揚奪首獎

2023南迴藝術季「夢迴南方」開幕　邀請AHA夏威夷舞團演出

宇宙人、魏嘉瑩都會到！台東最美星空音樂會　尚武濱海公園登場

祝賀慈院37歲！200鄉親響應回歸心靈故鄉　天未亮競跑8.7公里

中央地方合辦水保動森派對日　3000人擠爆九九峰動物樂園同歡

捐血救人學防災　南消七大隊結合祀典大天后宮辦捐血

改裝車不炫了　監警環周末夜聯合大執法一晚開出19張罰單

桃園計程車客運公會　李樹木接任第17 屆理事長

八二三砲戰65週年紀念活動開跑！　烈嶼500名「夜行軍」登場

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

基隆大武崙沙灘一天3死　 爸帶女兒玩香蕉船溺水亡

彰化25棵路樹遭斷頭！　竟是隔壁里長帶電鋸砍

李孝利警告Rain「上台不准脫」XD　搶毛巾幫泰民擦汗..他：請關心一下我！

花旗44家分行招牌卸下　見證歷史！換上星展銀行

台東衛生局「誰最燴煮-健康烹飪賽」成績出爐　禾風新棧奪特優獎

Build-UP Taitung建築競圖決選　黃正揚奪首獎

2023南迴藝術季「夢迴南方」開幕　邀請AHA夏威夷舞團演出

宇宙人、魏嘉瑩都會到！台東最美星空音樂會　尚武濱海公園登場

祝賀慈院37歲！200鄉親響應回歸心靈故鄉　天未亮競跑8.7公里

中央地方合辦水保動森派對日　3000人擠爆九九峰動物樂園同歡

捐血救人學防災　南消七大隊結合祀典大天后宮辦捐血

改裝車不炫了　監警環周末夜聯合大執法一晚開出19張罰單

桃園計程車客運公會　李樹木接任第17 屆理事長

八二三砲戰65週年紀念活動開跑！　烈嶼500名「夜行軍」登場

鬼門快開了！陰帝普渡三公點名警告　「5姓氏」要注意

驚天交易案後首度出賽　王柏融4打數無安打

真的要說再見！樂天3交易主角15日早上台鋼報到、晚上桃猿開球

巴西男爽擁6妻！排「床戰時間表」滿足壞壞慾望　想找代理孕母了

女星「腳趾太長」被嘲笑畸形！　網一看足型反驚讚：這腳趾控最愛

Kia是哪裡？飛行地圖標「台灣1地名」沒聽過　答案曝全傻了

台鋼沒有虧、樂天不算賺　葉總談鷹猿交易案

眾人勸丟「前房客馬桶刷」！他曝廁所1物更噁：這才該換掉

外面打雷聲轟轟！15公斤胖柴犬「嚇到趴背上」：媽媽～我怕怕

5個談戀愛「充滿自信」的特徵　即使分手後，對方也會想念你

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

地方熱門新聞

台南漚汪夜市被檢舉停業！在地人崩潰

新北瑞芳福龍宮31年陸橋拆除

比演唱會還難搶！5天狂售7.5萬顆蛋黃酥　吃不到捶心肝

新北體驗釣魚拍美照　草里漁港打造藝術牆

「冠軍哥」現身！世界的一流人才

嘉義檳榔攤恐怖車禍 　路人合力搬車救女

監警環周末夜聯合大執法一晚開出19張罰單

八二三砲戰65週年！ 烈嶼5百「夜行軍」登場

郭台銘昨晚苗栗造勢場滿地垃圾　竹南鎮公所回應了

桃捷12日新進人員考試　8/31公告錄取名單

南消七大隊結合祀典大天后宮辦捐血

百年木造車廂　進駐潮州鐵道園區

祝賀37歲　花蓮慈院健康路跑8.7公里

台南勞工局守護健康幸福！

更多熱門

相關新聞

Build-UP Taitung建築競圖決選　黃正揚奪首獎

Build-UP Taitung建築競圖決選　黃正揚奪首獎

台東縣政府自2022年開始舉辦「Build-UP Taitung 台東建築景觀評圖暨展覽」，今年延續首屆成果舉辦第2屆，並提高總獎金至15萬元，12日傍晚並由評選委員之一的縣長饒慶鈴宣布金質獎(首獎)作品，由淡江大學建築學系的黃正揚同學所創作《被裂解的[ ] - 藍色的行李箱》，頒發獎金4萬元。8件入選作品將會在台東故事館Show Box展出，展期自12日至20日11:00~20:00。

2023南迴藝術季「夢迴南方」開幕

2023南迴藝術季「夢迴南方」開幕

台東最美星空音樂會　尚武濱海公園登場

台東最美星空音樂會　尚武濱海公園登場

台東南迴公路沙灘　驚見豆腐鯊擱淺亡

台東南迴公路沙灘　驚見豆腐鯊擱淺亡

友人過世她情緒低落失蹤　警即時尋獲

友人過世她情緒低落失蹤　警即時尋獲

關鍵字：

健康烹飪外燴台東

讀者迴響

熱門新聞

台灣正妹確定日本AV界出道！「2大身體條件」全過關

丁寧目睹「兒子被海捲走」秒救援

韓籍人妻信義區樓梯間「激戰台灣尪」！

健身教練直播槍決前妻　萬人目擊全過程

鬼門將開！　台南開臺聖地三老爺宮提醒「遠水」

66萬極品女優「成人展當眾爆哭」！全場傻了

郭主義淚曝愛女輕生　他親手抱下遺體

直擊／田馥甄「甜蜜緊牽前男友」！　竟是超大咖男神全場炸了

離岸流！情侶大武崙沙灘游不回來　同天3死悲劇

她31歲演《甄嬛傳》嬪妃爆紅！2年後遭逢巨變引退

她卯死「花旗房貸不用繳了」全場笑點頭...給答案

300萬人領！勞動部8月發錢最高領4萬

4生肖鬼月恐遇血光　一動作侵犯到好兄弟

不是新冠！　醫：傳染力極強，一人中獎全家高燒

獨／狂追人妻不成怒砸冰店　老闆嘆：老婆太漂亮惹禍

更多

最夯影音

更多
S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」
母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面