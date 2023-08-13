台東衛生局「誰最燴煮-健康烹飪賽」成績出爐　禾風新棧奪特優獎

▲「誰最燴煮-健康烹飪料理比賽」，禾風新棧奪特優獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局舉辦「誰最燴煮-健康烹飪料理比賽」，12日於台東市區外燴工會烹飪教室進行決賽，共計21組隊伍參賽，餐飲科系學生、飯店業者、在地餐飲業者、文化健康站、家政班等對健康烹調有興趣的民眾參賽，結果由禾風新棧度假飯店獲特優。

衛生局長孫國平指出，現代人飲食以方便、快速、便宜為選擇主要因素，缺乏蔬菜、水果、乳品類攝取，養成重口味、高油、高鹽、高熱量、多肉少蔬食飲食習慣。根據衛生福利部國民健康署建議國人每餐應以「我的餐盤」均衡飲食為原則，攝取全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、油脂與堅果種子及乳品類等食物。台東盛產稻米、紅藜、小米、樹豆等未精製雜糧，具有低碳排放優點，相較於精製後穀物，保留較多營養素，希望透過比賽，推廣營養均衡。

21組參賽隊伍利用台東在地食材，設計並烹調符合「我的餐盤」健康均衡，具色香味俱全套餐。評審品嚐後根據口味、擺盤、營養均衡等標準選出優勝隊伍。特優-禾風新棧度假飯店、優選-qapulu咖啡餐坊、布排隊、佳作-Double”S、龍田家政二班、公東高工餐飲技術科。現場頒發獎金、獎牌，表彰獲獎各組在健康烹飪方面的優異表現，鼓勵更多人關注飲食均衡和使用當地食材。

台東縣衛生局社區營養推廣中心呼籲，藉著健康烹飪比賽，以均衡飲食概念為基礎，透過小米、紅藜和白米一同烹煮，或利用樹豆煮湯等烹調方式，讓在地好食材融入民眾生活，落實營養均衡及健康促進的生活型態，預防慢性疾病發生。