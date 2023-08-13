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Kia是哪裡？飛行地圖標「台灣1地名」沒聽過　答案曝全傻了

▲▼嘉義、台東的讀音都超怪。（圖／なるみん ㄋㄚㄌㄨㄇㄧㄥ授權引用）

▲嘉義、台東的讀音超怪。（圖／なるみん ㄋㄚㄌㄨㄇㄧㄥ授權引用）

網搜小組／鄺郁庭報導

在飛機上看著飛行地圖，突然發現台灣的地名怪怪的！有網友要從日本搭機去泰國出差，在通過台灣上空時，看到地圖不禁一頭問號，「『キア（拼音為Kia）』到底是哪個城市？什麼時候台東改成『Taichung』了？」引發話題。

臉書粉專「なるみん ㄋㄚㄌㄨㄇㄧㄥ」月初貼文，「為了去泰國出差，我搭了飛機通過台灣的上空…」，文中附上一張照片，「等等，『キア（拼音為Kia）』到底是哪個城市？什麼時候台東改成『Taichung』了？」

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只見該航班路線會經過台灣，所以飛行地圖上可以看到完整的台灣，上面還以日文片假名及漢字標出一些地名，像是チルン（拼音為Chirun，應為基隆）、タイペイ（台北，拼音為Taipei）、新竹、台中、花蓮、玉山、台南、高雄、屏東。

其中，令なるみん（Narumin）匪夷所思的，則是位在台南上方的「キア」，以及明明是台東，可讀音更似台中的「タイチュン（拼音為Taicyun）」。就有人紛紛熱論「Kia」到底是哪，「看位置應該是嘉義」、「就地理位置看是嘉義」、「是台語『義仔』？」事後，原PO在留言處補充，在回程航班時，他特地確認，「果然是嘉義和台東！」

還有網友猜測，「嘉義 Chiay-i。但音節誤差變成 Chi-ayi，就變成奇埃了」、「嘉義的英文在斷子母的時候斷錯了，Chiai應該是Chia-i，但是一般不會帶上『-』符號，所以斷子母變成Chi-ai，中文就變成『奇埃』，所以文變成キア也就不奇怪了」、「應該是中翻英再翻日就歪了。」

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