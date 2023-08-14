陸房企財務危機連環爆　龍湖提前償還72億債務避險

▲大陸房企接連爆雷。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

碧桂園財困消息下，另一家大陸「示範民企」龍湖提前還債。據陸媒報導，龍湖企業拓展已將17億元人民幣（約新台幣72億元）的款項，撥入「18龍湖04債券」兌付專戶。目前，龍湖年內境內到期債務僅餘11月到期的1.19億元（人民幣，下同）。

據《財聯社》報導，龍湖於2024年1月到期的153億港元銀團貸款，目前已提前償還72億港元，並計劃於今年內全部提前償還。

大陸證監會11日上午召集部分房企和金融機構線上會議，參與的房企有萬科集團、保利發展、招商蛇口、龍湖集團等公司，具體召集人為中證監企業債券部，參與人多為各公司財務負責人。 據悉，會議主要內容為了解房企當前最新銷售、經營情況，以及發債與融資等需求。

此外，大陸知名經濟學家任澤平11日在個人的社群平台微博發布文章稱「建議幫幫碧桂園、龍湖等優質民營房企」，他指出，近期宇宙第一大民營房企碧桂園因為階段性流動性問題，被市場廣泛關注，甚至擔憂轟然倒下。

任澤平說，應該幫幫碧桂園、龍湖等優質民營房企，這不僅是幫這些民營房企最後的堡壘，不僅是因為大而不能倒，而是守住金融風險底線、守住民生底線的需要，如果第一大房企轟然倒下，將衝擊市場信心、經濟恢復、金融風險、居民購房預期以及上下游60多個行業，關係幾千萬人就業，龍湖這些民營房企最後的堡壘也可能難以自保，這是不可承受之重。

去年10月，昔日「中國女首富」吳亞軍辭任龍湖集團董事會主席，由該集團「80後」執行董事及首席執行官陳序平獲委任為董事會主席。據《中國董事局網》報導，吳亞軍陪雙胞胎兒子，定居美國。