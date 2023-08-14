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大陸 大陸焦點 特派現場

33毫秒！奇景「紅色精靈」瞬間抓拍到…內行科普打臉：更罕見百倍

記者鄭思楠／綜合報導

陸多家媒體13日紛紛轉發一張「錦鯉」圖片，廣東梅州一名攝影師想拍攝英仙座流星雨，居然抓拍到極其罕見的「紅色精靈」閃電，出現時間僅三十分之一秒（約33毫秒）。圖中粉紫色的閃光蜿蜒出現在夜空中，好像一條瑰麗的彩帶形成了一副夢幻景象。不過，有天文愛好者科普指出，這不是「紅色精靈」，但比「紅色精靈」更罕見幾百倍。

據《快科技》報導，廣東梅州一名攝影師拍到罕見粉色煙火狀閃電，鏡頭下雲層上空閃電照亮夜幕，與璀璨繁星同框，其中一道粉色閃電從天而降，似煙火般絢麗，如羽毛般輕盈，在點點繁星和濃厚雲層的映襯下，十分夢幻。

▲▼攝影師偶然拍到紅色精靈閃電（圖／翻攝自影片）

▲攝影師抓拍到1/30秒罕見紅色閃電。（圖／翻攝自影片）

許多網友驚呼，「好罕見！真是太美了！拍的真絕」、「別管了 接好運！！！！！」、「哇塞，美，奇跡」、「媽呀 第一次見這種 」、「這拍到比中獎概率還低」。

不過，一名網友科普指出，「誰說的紅色精靈，這是『巨大噴流（Gigantic Jet）』啊，比紅色精靈罕見幾百倍！」、「這是巨大噴流，不是紅色精靈，作為一個天象愛好者天天看你們發錯誤消息誤導群眾」。

據悉，紅色精靈是一種伴隨著雷雨所產生的高空大氣放電現象，通常發生在雷雨雲雲層頂離地面約30到90公里的高空。紅色精靈上半部是紅色，底部則漸漸轉變為藍色，寬度約在5到10公里內，可持續約10到100毫秒，如同閃電般轉瞬即逝。由於這些發光體的顏色是紅色，且在空中出現的時間不到三十分之一秒，有如鬼魅一般難以捉摸，所以科學家稱它們為「紅色精靈」。

據維基百科，巨大噴流（Gigantic jet），或名巨型噴流，是一類更為罕見的噴流現象。福爾摩沙衛星二號升空後截至2012年11月30日共觀測到淘氣精靈21837例，紅色精靈1945例，藍色噴流3799例，而巨大噴流僅有92例。

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