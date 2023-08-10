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大陸 大陸焦點 特派現場

恢復赴日韓等78地旅行團　大陸外交部：民眾出遊意願上升

▲▼中國遊客。（示意圖／CFP）

▲陸宣布恢復日本、南韓旅行團。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸文化和旅遊部10日公布「關於恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務的通知」，其中包括美國、日本、南韓、澳洲等共78個國家，預料將湧入大量大陸遊客。大陸外交部回應，中國民眾出境旅遊意願上升，為了給民眾赴境外旅遊觀光創造便利條件。

據《央視新聞》報導，大陸外交部10日回應，自2023年2月以來，中方分批試點恢復中國公民出境團隊旅遊，總體實施情況良好。當前，國際客運航班持續恢復，中國民眾出境旅遊意願上升。

大陸外交部指出，為了給民眾赴境外旅遊觀光創造便利條件，自8月10日起，中方進一步擴大中國公民出境團隊遊國家和地區範圍，主管部門將指導旅遊企業周密組織實施。同時，也希望出境遊客做好行前準備，注意自身安全，增強安全文明健康出行意識，開開心心旅遊，平平安安回家。

大陸文旅部在通知內表示，自試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務以來，出境旅遊市場整體運行平穩有序，對促進旅遊交流合作發揮了積極作用。

大陸文旅部提到，即日起，恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

大陸文旅部強調，各地要強化責任擔當，指導旅行社嚴格落實團隊旅遊管理各項制度和規範，落實「一團一報」制度，加強對旅行社及在線旅遊企業的監督檢查，切實維護旅遊市場秩序，保障遊客合法權益。

連同今次的名單，大陸迄今已對138個國家和地區重新開放出境團隊遊。

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