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哪位台灣童星超強？鄉民點名「1男1女」爆共鳴：電影都很經典

▲張小燕被問黃子佼現況。（圖／翻攝自Facebook／張小燕）

▲張小燕。（圖／翻攝自Facebook／張小燕）

記者曾筠淇／綜合報導

電視戲劇、電影中常會出現「小朋友」的角色，這時就需要童星出演。近日有網友發文表示，各國戲劇都常見童星演員，以台灣來說，大家覺得表現最出色的童星是誰？貼文曝光後，引發底下網友熱議，張小燕、黃坤玄、小彬彬等人都被點名。

有網友在PTT的movie板上，以「國片最頂童星是誰」為標題發文，提到韓劇、日劇常看到童星演員，且多是熟面孔、都很會哭。而他最近看大陸電影時，也注意到謝苗從童星變成武打演員。

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▲《狗蛋大兵》20年私藏系列照曝光！　郝劭文緊貼楊小黎（圖／翻攝自楊小黎臉書）

▲楊小黎之前曾分享《狗蛋大兵》的私藏舊照。（圖／翻攝自Facebook／楊小黎 Shiauli Yang）

拉回台灣，若提到童星，原PO首先就是想到郝劭文，過去似乎沒人可以超越。同時他也好奇，大家覺得台灣有哪位童星的表現特別出色？

貼文一出，張小燕、黃坤玄都被網友頻頻點名，「張小燕，紅到變成大老」、「論外型的話劉致妤吧，發展肯定是張小燕」、「張小燕啊」、「我個人投黃坤玄一票，除了魯冰花，後面在香港拍的電影都很經典」、「黃坤玄沒有之一」、「黃坤玄太早引退了，不然演技好，長大後外型也不錯」。

▲▼金鐘專訪 吳以涵。（圖／記者張一中攝）

▲▼吳以涵（上）、白潤音（下）。（圖／ETtoday資料照、攝影中心攝）

▲▼第57屆電視金鐘獎戲劇類迷你劇集/電視電影男配角獎-白潤音（圖／攝影中心攝）。（圖／記者黃克翔攝）

此外，也有不少網友討論道，「貝瑪（劉致妤）」、「楊小黎後來有主持節目，表現蠻不錯的，口條什麼的都很自然不尷尬」、「講最頂童星，大概就小彬彬了，當年紅遍亞洲的程度，比起郝劭文或其他童星，真的還多好幾條街」、「郝劭文，之後沒看過可以演這麼白爛的童星了」、「目前吳以涵啊，已經上高中了，好快」、「白潤音也很會演」。

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