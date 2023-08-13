日本人「吃很多澱粉」卻很少胖子　鄉民：台灣人連巷口都騎機車

▲日本飲食很多澱粉，卻很少胖子，網友推測跟日本人經常走路有關。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

台灣人因為經常去日本旅遊，不難發現當地很少有肥胖的人。不過也有網友發現，日本人的飲食都是澱粉，為什麼日本很少有胖子，反而台灣人胖子比較多。相關話題在PTT八卦板引發討論。

原PO發文表示，看日本美食節目，日本人的澱粉攝取量也不是太少，壽司、拉麵都是常見的國民美食，不過日本人常常在吃拉麵的時候，還會加點白飯，加在湯裡吃，或是再煮成粥，這樣的澱粉攝取量算很多吧？但是怎麼日本街頭的胖子比例，卻沒有比台灣多。

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網友在推文中回應表示，「日本路上很多人走路」、「台灣人到巷口都要騎車，怎麼比」、「日本人走路多，喝無糖茶，正餐份量少」、「看看台灣路上的機車跟代步車數量就知道為什」、「台灣社畜工作加班就累死」、「走路影響最大，不要小看走路能耗的熱量」、「人家一天可以走半小時通勤上下班，台灣人一定要開車停門口」。

▲台灣人連巷口都要騎機車，網友推測是肥胖盛行率高的關鍵。（示意圖／ETtoday資料照）



但也有另一派意見認為，「台灣小吃，隨便吃都是那些澱粉好幾倍熱量」、「我看台灣人的飲食標配雞腿便當+手搖飲哪裡熱量低？」、「台灣胖會不會跟人手一杯手搖飲風氣有關，以前沒手搖飲風氣時肥胖有這麼多嗎」、「台灣人說吃澱粉會胖，應該是因為台灣的澱粉食品都吸了一堆油」。

「國民營養健康狀況變遷調查」數據顯示，台灣肥胖盛行率為45.4%，其中男性為53.4%，女性為38.4%。相較之下日本的肥胖盛行率大約只有4%。在肥胖盛行率方面，確實有顯著的差異。