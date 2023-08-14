李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈：腰身、大腿封頂

▲李多慧PO出比基尼照。（圖／翻攝自IG／le_dahye）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）今年加入中職樂天桃猿啦啦隊，一舉一動備受關注。她13日在IG上傳生活照，第一張選擇放白色比基尼美照，引來粉絲暴動，「我好暈」、「一個字，正！」還有網友轉傳到PTT，「我們多慧，在IG po比基尼照秀身材，看得我都硬了」，瘋狂大讚無敵。

李多慧13日在IG貼文，分享多張去濟州島玩的美照，第一張就辣爆，只見她套上白色浴袍，並讓浴袍敞開，露出裡面的純白色比基尼，大秀好身材。照片引來粉絲暴動，「第一張！哇！哇！哇！」「辣死人啊！」還有多位啦啦隊女孩夥伴也在留言處現身，狂貼「眼冒愛心」的表情符號，「喜歡」、「so hot」、「歐買尬！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友則不禁在PTT的Gossiping板問卦，「李多慧這比基尼 無敵的吧？」文中直呼，「這身材，無敵的吧？有沒有八卦？」話題引發熱論，「大腿真的啊嘶」、「這腰身，最頂的！」「她比例真的很棒」、「腰身跟那個腿，絕對無敵！」

還有人認為，比起空氣瀏海，照片中改為中分或旁分的造型，感覺更適合她了，「這扮相比較正耶！有舒淇的感覺」、「沒瀏海比較正+1」、「這頭髮造型比較好看耶！」