大陸船闖台灣海域...狂抽砂石300噸　瞎扯「壓艙用的」船長下場曝

▲大陸抽砂船被押回高雄興達港。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

中國籍「華」號抽砂船去年4月在我國海域盜採超過300噸砂石，專案小組除了將抽砂船扣押帶回台灣外，也起訴陳姓船長和其他9名船員（均為大陸籍），一審法院依違反《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》判陳姓船長徒刑1年10月，陳不服上訴，高雄高分院今（10）日上午宣判，維持原審刑度。

▲大陸抽砂船在我國海域違法抽取砂石。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、警、海巡專案小組是在去年4月26日清晨5時許，由空勤總隊直升機在台南安平港西方93浬處臺灣灘海域，發現中國籍「華」號抽砂船正違法進行盜砂作業，現場指揮官臺南海巡隊隊長李松樵隨即廣播下令艦艇包夾攔截，經巡防艇及特勤人員強靠登檢後，將人船押返高雄興達港進行調查，屏東艦則持續以水砲驅離及蒐證現場其他未作業中國籍船隻。

▲海巡署人員準備登上大陸抽砂船。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經過調查，抽砂船上有10名船員，估計載砂300噸，橋頭地檢署檢察官指示將盜採海砂全數回填臺灣灘海域，後續偵辦後將陳姓船長和9名船員依《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》起訴。

一審橋頭地院審理時，9名船員都坦承犯行，但陳姓船長則否認犯行，辯稱300噸的砂石是壓艙用的，在出港時就有，否認有盜採砂石，法官根據相關事證，判處陳姓船長徒刑1年10月，也沒收扣押的抽砂船。

陳不服上訴，高雄高分院今日上午宣判，駁回陳的上訴，維持原審1年10月的刑度，但撤銷沒入抽砂船的部分，全案可上訴。