黎智英放風照曝光！　每天禁閉23小時「只能散散步」

記者蔡紹堅／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英入獄已將近3年，《美聯社》13日公布多張他在獄中放風的照片，從照片中可以發現，他比兩年前最後一次被媒體拍到時又更消瘦了，放風的空間也相當小，只能散散步，不像其他囚犯可以出去踢足球。

▲黎智英在兩名獄警的陪同下放風。（圖／達志／美聯社）



報導提到，照片是在7月28日於赤柱監獄外拍攝的，現年75歲的黎智英穿著短褲及涼鞋，手中拿著一本書，在兩名獄警的陪同下出來放風。

黎智英每天被允許放風50分鐘，但跟其他囚犯可以一起踢足球、運動不同，黎智英只能在一個大約5乘10公尺的圍欄中獨自散步，且當天太陽非常大。

放風結束後，黎智英就得回到沒有空調的牢房。

▼黎智英放風的空間較別的囚犯小非常多。（圖／達志／美聯社）



黎智英是香港壹傳媒的創辦人，但在他2020年末被捕入獄之後，他所經營的報章媒體就陸續停止運作。

報導提到，黎智英每個月被允許與親友會面兩次，每次半小時，他們只能隔著玻璃，透過電話對話。

黎智英患有糖尿病，2021年在獄中又被診斷出有高血壓，但他同時也被列為「A類囚犯」，這類囚犯大多犯下最嚴重的罪行，例如謀殺等。

黎智英被控多項罪名，而其中最嚴重的一項就是香港《國安法》的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，他被指涉及呼籲外國制裁香港或中國，最重可能被判處終身監禁。

▼放風結束，黎智英返回牢房。（圖／達志／美聯社）

