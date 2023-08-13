　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

黎智英放風照曝光！　每天禁閉23小時「只能散散步」

記者蔡紹堅／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英入獄已將近3年，《美聯社》13日公布多張他在獄中放風的照片，從照片中可以發現，他比兩年前最後一次被媒體拍到時又更消瘦了，放風的空間也相當小，只能散散步，不像其他囚犯可以出去踢足球。

▲▼黎智英放風照曝光！　每天禁閉23小時「只能散散步」。（圖／達志／美聯社）

▲黎智英在兩名獄警的陪同下放風。（圖／達志／美聯社）

報導提到，照片是在7月28日於赤柱監獄外拍攝的，現年75歲的黎智英穿著短褲及涼鞋，手中拿著一本書，在兩名獄警的陪同下出來放風。

黎智英每天被允許放風50分鐘，但跟其他囚犯可以一起踢足球、運動不同，黎智英只能在一個大約5乘10公尺的圍欄中獨自散步，且當天太陽非常大。

放風結束後，黎智英就得回到沒有空調的牢房。

▼黎智英放風的空間較別的囚犯小非常多。（圖／達志／美聯社）

▲▼黎智英放風照曝光！　每天禁閉23小時「只能散散步」。（圖／達志／美聯社）

黎智英是香港壹傳媒的創辦人，但在他2020年末被捕入獄之後，他所經營的報章媒體就陸續停止運作。

報導提到，黎智英每個月被允許與親友會面兩次，每次半小時，他們只能隔著玻璃，透過電話對話。

黎智英患有糖尿病，2021年在獄中又被診斷出有高血壓，但他同時也被列為「A類囚犯」，這類囚犯大多犯下最嚴重的罪行，例如謀殺等。

黎智英被控多項罪名，而其中最嚴重的一項就是香港《國安法》的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，他被指涉及呼籲外國制裁香港或中國，最重可能被判處終身監禁。

▼放風結束，黎智英返回牢房。（圖／達志／美聯社）

▲▼黎智英放風照曝光！　每天禁閉23小時「只能散散步」。（圖／達志／美聯社）

ET快訊
男刮刮樂中1.6萬　「加碼包整本」再賺3000萬
人行道驚見「透明變電箱」！網狂猜：擋煞...台電查明曝答案
陸2歲女童罹「兒童癌王」！肚子腫到快爆炸
科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管！要找月入3萬交往
快訊／嚴重車禍！車上1人燒成焦屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男童折斷蚊香擺滿地挨罵「太久沒被打」！成果驚呆2萬人：別動手

黎智英放風照曝光！　每天禁閉23小時「只能散散步」

2歲女童罹「兒童癌王」！肚子腫到快爆炸　手術結果醫護全淚崩

香港計劃擴大引入外勞　九成本地基層勞工感到擔憂

陸男童海邊「狂摸大姐姐胸部」　母竟鬼扯：他「認錯媽媽」了！

山東烤魚店氣爆　路上汽車也被轟「有人只剩下半身」

陸男童火災被困鐵窗內！鄰居大叔爬梯破窗救人

陸駐美大使謝鋒摔傷後露面　左手臂仍打石膏

賴清德飛抵紐約　國台辦痛批「台獨」最終將台灣推向兵凶戰危險境

華為：不會對外經營房地產　新成立公司只管理員工配套房

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

基隆大武崙沙灘一天3死　 爸帶女兒玩香蕉船溺水亡

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

彰化25棵路樹遭斷頭！　竟是隔壁里長帶電鋸砍

李孝利警告Rain「上台不准脫」XD　搶毛巾幫泰民擦汗..他：請關心一下我！

花旗44家分行招牌卸下　見證歷史！換上星展銀行

男童折斷蚊香擺滿地挨罵「太久沒被打」！成果驚呆2萬人：別動手

黎智英放風照曝光！　每天禁閉23小時「只能散散步」

2歲女童罹「兒童癌王」！肚子腫到快爆炸　手術結果醫護全淚崩

香港計劃擴大引入外勞　九成本地基層勞工感到擔憂

陸男童海邊「狂摸大姐姐胸部」　母竟鬼扯：他「認錯媽媽」了！

山東烤魚店氣爆　路上汽車也被轟「有人只剩下半身」

陸男童火災被困鐵窗內！鄰居大叔爬梯破窗救人

陸駐美大使謝鋒摔傷後露面　左手臂仍打石膏

賴清德飛抵紐約　國台辦痛批「台獨」最終將台灣推向兵凶戰危險境

華為：不會對外經營房地產　新成立公司只管理員工配套房

直擊／FTISLAND守約回台辦安可場！　李弘基「又給新承諾」全場嗨翻

男童折斷蚊香擺滿地挨罵「太久沒被打」！成果驚呆2萬人：別動手

醫點名：躺床2行為超傷腰　背痛恐是4病害的

新北3歲男童困車內警消破窗救援　媽媽親贈蛋糕感謝卡表心意

中壢人行道驚見「透明變電箱」！網狂猜：擋煞...台電查明曝答案

Wanna One粉絲尖叫！黃旼炫在賴冠霖IG暖心留言「哥有來台灣，想你了」

快訊／台中嚴重車禍起火！　1人燒成焦屍「無法辨識性別」

張偉聖剛升一軍選保送、陳傑憲安打發威　獅3局2比0桃猿

丁噹美國開唱掀暴動！　「驚動警察」到場維持秩序

王威晨腳踝扭到退場　兄弟前5局4比0領先味全

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

大陸熱門新聞

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

山東烤魚店氣爆　目擊者：有人只剩下半身

老農挖到鏽劍　磨成菜刀才知是清朝古劍

大媽在「樣品馬桶如廁」畫面全被錄

2歲女童罹「兒童癌王」！肚子腫到快爆炸

中國央企「中融信託」暴雷規模至少1.5兆

女網紅拒網戀遭虐殺「屍體被玷污」

陸男童海邊襲胸　母竟鬼扯：他認錯媽媽

碧桂園女董楊惠妍道歉！曾是「女首富」

個資被盜他背債5萬！支付寶要求解綁要辦45張證明

頻催生也沒用　中國成生育率最低國之一

碧桂園又爆雷！11檔公司債明停牌

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

3小時「狂放80個屁」　全車崩潰：機關槍啊

更多熱門

相關新聞

黎智英申請「永久終止聆訊」遭駁回

黎智英申請「永久終止聆訊」遭駁回

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌「串謀勾結外國勢力」的案件將於9月開審，辯方早前申請永久終止聆訊。3名「國安法」指定法官29日下午頒下書面判詞，駁回辯方相關申請。

美議員提名黎智英等6香港人士　角逐諾貝爾和平獎

美議員提名黎智英等6香港人士　角逐諾貝爾和平獎

爭取支持　黎智英律師團面見英外交部高官

爭取支持　黎智英律師團面見英外交部高官

鼠寶放風突然安靜　四肢全黑傻笑

鼠寶放風突然安靜　四肢全黑傻笑

黎智英詐欺罪成　被判刑5年9個月

黎智英詐欺罪成　被判刑5年9個月

關鍵字：

黎智英放風

讀者迴響

熱門新聞

台灣正妹確定日本AV界出道！「2大身體條件」全過關

丁寧目睹「兒子被海捲走」秒救援

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

韓籍人妻信義區樓梯間「激戰台灣尪」！

健身教練直播槍決前妻　萬人目擊全過程

66萬極品女優「成人展當眾爆哭」！全場傻了

鬼門將開！　台南開臺聖地三老爺宮提醒「遠水」

直擊／田馥甄「甜蜜緊牽前男友」！　竟是超大咖男神全場炸了

郭主義淚曝愛女輕生　他親手抱下遺體

獨／狂追人妻不成怒砸冰店　老闆嘆：老婆太漂亮惹禍

她31歲演《甄嬛傳》嬪妃爆紅！2年後遭逢巨變引退

離岸流！情侶大武崙沙灘游不回來　同天3死悲劇

4生肖鬼月恐遇血光　一動作侵犯到好兄弟

她卯死「花旗房貸不用繳了」全場笑點頭...給答案

300萬人領！勞動部8月發錢最高領4萬

更多

最夯影音

更多
S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」
男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面