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黎智英等6香港民主派人士　獲美跨黨派議員提名角逐諾貝爾和平獎

▲▼壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透社）

▲美國數名國會議員提名壹傳媒創辦人黎智英等6名香港民主派人士，角逐諾貝爾和平獎。（圖／路透）

文／中央社台北3日電

美國之音（VOA）今天報導，美國國會跨黨派4位重量級議員2日發表聲明，提名受中共港版國安法迫害的6位香港民主派要角，角逐今年諾貝爾和平獎，並說藉此聲明向激勵世界的香港人表達敬意。

這份聲明由美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）現任與前任的主席及共同主席發表。

他們分別是共和黨籍聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）和民主黨籍聯邦參議員默克利（Jeff Merkley），以及民主黨籍聯邦眾議員麥高文（Jim McGovern）和共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）。

▲▼香港教區榮休主教陳日君樞機。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港教區榮休主教陳日君樞機也在被提名的6人之中。（圖／達志影像／美聯社）

聲明指出，提名香港蘋果日報創辦人黎智英、天主教香港教區榮休主教陳日君、前香港支聯會副主席鄒幸彤、香港記者何桂藍、前香港支聯會主席及立法會前議員李卓人、香港學生領袖及已解散的民主派政黨、香港眾志前秘書長黃之鋒角逐今年諾貝爾和平獎。

聲明說，這6位香港民主派要角獲提名因他們是香港自治、人權及法治的捍衛者，更是數以百萬計和平抗議香港民主自由被港府及中國政府不斷侵蝕的香港人民代表。

聲明表示，藉著提名他們角逐諾貝爾和平獎，美國國會成員向香港所有面對壓迫，並以他們的勇敢與堅定，激勵世界的香港人表達敬意。

▲香港泛民派代表之一黃之鋒。（圖／路透社）

▲香港眾志前秘書長黃之鋒。（圖／路透）

目前除91歲高齡的陳日君，其他5位都關押在香港的監獄裡。

聲明介紹被提名的6人指出，黎智英是支持民主的報刊創辦人及知名政府批評者，因香港警察搜查報刊總部、逮捕高層主管及編輯，又以國家安全為由凍結銀行資產後，港蘋被迫停刊。

陳日君曾是香港天主教教區的主教，也是香港民主運動堅定支持者，他曾藉由「612人道支援基金」，為參與2019年民主運動而被捕者，給予人道及法律救援，之後因當局指控他違反社團條例被捕定罪。

鄒幸彤是香港執業大律師和被解散的香港支聯會副主席，當局指控她煽動他人參加悼念1989年天安門民運的年度燭光紀念晚會。

記者何桂藍因報導2019年7月黑幫狂徒攻擊市民的暴行被打傷，警方遲不回應使各方質疑警察與黑幫勾結，她因參加民主派在立法會選舉前的初選，當局藉口違反國安法逮捕她。

▲▼《時代革命》年屆7旬的老農夫，因心疼年輕人組成「守護孩子行動」；記者何桂藍透過直播與第一線報導。（圖／時代革命提供）

▲電影《時代革命》中回顧反送中運動時，「立場新聞」記者何桂藍曾透過直播在第一線報導。（圖／時代革命提供）

李卓人是資深勞工權益人士、前立法會議員，他因參加所謂未經當局批准的集會被判刑，並面臨更多以國家安全為由而提出的指控。

黃之鋒是全民普選的推動者，曾發起抵禦侵蝕香港文化及自治的運動，黃之鋒曾因參與並領導2014年的雨傘運動而被監禁，2019年6月獲釋後又投入反送中運動，被控參加非法集會遭判刑，另被指控違反國安法。

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