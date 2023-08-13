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小孩反應最直接！紙風車演員即興力超強　突發狀況1句話緩解

▲▼紙風車劇團在金門大橋旁廣場首演《武松打虎》。（圖／記者林育綾攝）

▲由於孩子的反應最直接，紙風車劇團演出時，演員的即興能力最受考驗。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／金門報導

紙風車劇團近日飄洋過海到金門，連續5天帶來5場演出，讓當地的大人、小孩都能近距離感受劇場魅力。其中有演員提到，演出的最大挑戰就是即興力，尤其小孩的反應最直接，他們如果沒感覺時「不笑就是不笑」；但有反應時也會非常投入，還會做出「驚人之舉」，這些都成了讓他們感到驚喜，又心甘情願堅持多年的原因。

▲▼紙風車劇團於8/12晚間在金門大橋旁廣場演出《武松打虎》。（圖／紙風車劇團提供）

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▲紙風車劇團近日前往金門演出，8/12表演《武松打虎》時，現場湧入2千多名觀眾。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車劇團15年前曾到金門演出，如今因「368兒童藝術工程」計畫，多虧多位熱心人士、企業贊助支持下，劇團再度抵達金門，將國家戲劇院的規模原原本本的搬到當地，8/11~8/15連續5天帶來5場演出，讓遠鄉的孩童也能就近欣賞劇團表演。

▲▼紙風車劇團於8/12晚間在金門大橋旁廣場演出《武松打虎》。（圖／紙風車劇團提供）

▲孩子與觀眾們真摯又直接的反應，對演員來說都像瞬間充電般感動。（圖／紙風車劇團提供）

演員鄒宜忠提到，其實孩子的反應是最直接的，當他們沒感覺時，就會完全沒反應、面無表情，不笑就是不笑；「不過只要孩子有反應，就會非常投入」，露出發自內心的笑容或舉動，對演員來說都像瞬間充電一樣，這也是讓他能堅持至今的原因。

正因為孩子的反應真摯又直接，演員的「即興能力」也非常重要，這也是創辦人李永豐過去常常要求演員具備的能力。

像是某次鄒宜忠演出唐吉軻德時，有孩子聽到他要對抗的角色「雷火」會怕水，就突然拿出水壺，衝到台前，「碰！」一聲放到台上，想幫忙他打敗雷火；這意料之外的舉動讓在場工作人員都嚇一跳，鄒宜忠則馬上反應，「謝謝英勇的小朋友！我會加油！我們一起努力！」立刻緩解了這突發狀況。

▲▼睽違15年，紙風車劇團飄洋至金門演出。（圖／紙風車劇團）

▲鄒宜忠演出唐吉軻德時，曾遇過小孩上前想幫他對抗反派的突發狀況。（圖／紙風車劇團）

演員莊瓊如也說，透過先後參與「319兒童藝術工程」、「368兒童藝術工程」，隨著劇團走遍台灣各鄉鎮，許多都是她自己平常不會去、去不了的地方，感受每個地方的人，跟這麼多人能夠歡笑一整晚，都是她能堅持超過15年的原因。

她觀察，尤其對離島、原鄉來說，很多居民沒看過劇場表演，會更有反應，常常連老人家的反應都變成小孩子；而有些年邁長輩如果無法親臨現場，孩子還會把自己看到的，回家演給阿嬤看。

▲▼紙風車劇團赴金門演出，高齡80歲的媽媽也玩得超盡興。（圖／紙風車劇團提供）

▲▼在紙風車劇團演出現場，常會看到連大人、老人家反應都變得像「小孩」的狀況。（圖／紙風車劇團提供）

▲▼紙風車劇團於8/12晚間在金門大橋旁廣場演出《武松打虎》。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車劇團執行長張敏宜也透露，對現代人來說「開心」有時候是一件不容易的事，但是在紙風車能夠創造一個環境，為前來看戲的人們帶來歡樂。

她自嘲，以前常常覺得自己很笨，也沒什麼能力，但是發現做這件事能為別人帶來開心，「那為什麼不做？」還笑說，所以不管李美國（李永豐）過去怎麼罵，她還是堅持至今，就這樣在這行待了25年。

▲▼紙風車劇團於8/12晚間在金門大橋旁廣場演出《武松打虎》。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車有團員待了許多年，能夠創造環境為許多人帶來歡樂，是他們堅持至今的原因。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車劇團分別在金湖綜合體育館、金門大橋旁完成2場表演後，8/13晚間在金沙鎮金門縣文化園區廣場演出《台灣幻想曲》、8/14在烈嶼鄉體育館帶來《武松打虎》，8/15在金城鎮「行政院金馬聯合服務中心」前廣場再度演出《台灣幻想曲》作結，表演皆於晚間7點開始，金門的民眾可把握難得機會。

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