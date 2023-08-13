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全場小孩暖喊「我愛你」融化了！紙風車改版《武松打虎》超溫馨

▲▼紙風車劇團在金門大橋旁廣場首演《武松打虎》。（圖／記者林育綾攝）

▲紙風車劇團在金門大橋旁廣場首演《武松打虎》，湧入2千多觀眾。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／金門報導

紙風車劇團改編「武松打虎」的故事，推出適合親子闔家觀看的版本，昨12日在金門大橋旁演出時，湧入2千多名觀眾朝聖！而其中一個環節在演員引導下，讓所有孩子對著帶自己來看表演的爸爸媽媽、阿嬤或阿公、阿姨等長輩說出「我－愛－你！」同時緊抱家長，也對「老虎」說相同的話，瞬間全場氣氛暖到讓人「已融化！」

紙風車劇團近日前往金門，在8/11~8/15帶來5場巡迴演出，讓金門居民也有機會在自己的家鄉近距離欣賞表演藝術。此行花了將近11年募款，共700人次捐款促成。

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▲▼紙風車劇團於8/12晚間在金門大橋旁廣場演出《武松打虎》。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車改編的《武松打虎》，萌虎一出場總讓小朋友激動不已。（圖／紙風車劇團提供）

而距離上一次紙風車來巡演，已經相隔15年，其中兩場表演帶來《武松打虎》的故事，也跟15年前的金門有些淵源。團員透露，現在這個版本的《武松打虎》，武松逗趣的「1、2、3、4、5」自我介紹方式，就是15年前在金門演出時改版的橋段。

▲▼紙風車劇團在金門大橋旁廣場首演《武松打虎》。（圖／記者林育綾攝）

▲紙風車劇團在金門大橋旁廣場首演《武松打虎》，許多家長帶著孩子們參與。（圖／記者林育綾攝）

而故事中最受歡迎的角色是「老虎」，超萌老虎一出場，總讓現場小朋友激動不已。其中一個互動環節更是動人，演員們問台下的孩子們「今天是誰帶你們來看演出？」小孩們紛紛回答「爸爸」、「媽媽」、「阿嬤」、「阿姨」、「姑姑」、「阿公」⋯等聲音此起彼落。

演員引導孩子們，「現在對著帶你來看表演的人，大聲的說出『我－愛－你！』，然後給他們一個緊緊的擁抱好不好？」孩子們大聲對著家長齊喊「我－愛－你！」再對家長們緊緊擁抱，有些孩子趴在大人身上環抱，緊摟著脖子或臂膀，全場氣氛也瞬間暖到爆表。

▲▼紙風車劇團改版《武松打虎》，全場孩子對家長暖喊「我愛你！」讓人融化了。（圖／記者林育綾攝）

▲全場孩子們緊擁家長，暖喊「我愛你！」讓人融化了。（圖／記者林育綾攝）

由於劇情設計，原來老虎是因為太孤單，沒有朋友，並因為對人類恐懼害怕，才在村子裡引發一連串的誤會；因此演員也引導孩子們，對老虎大喊「我愛你」，讓老虎不再孤單。最終，景陽崗下的村民與老虎也大和解，象徵不同族群的共融，誤會和分歧能夠消散，同時對孩子傳遞關心自然環境、保護動物的宗旨。

▲▼紙風車劇團於8/12晚間在金門大橋旁廣場演出《武松打虎》。（圖／紙風車劇團提供）

▲《武松打虎》的故事，象徵不同族群的共融，誤會和分歧都能夠消散。（圖／紙風車劇團提供）

劇團團員、志工們紛紛表示，紙風車現場演出讓人「上癮」的魅力，很多時候來自孩子們真摯的笑容、觀眾的反饋，這也是讓他們能夠堅持多年的原因。還有志工「追風」17年，組成「追風家族」跟隨超過600場，此次也自發組隊來金門支援，食衣住行和工作內容都有系統地自主分配好，熱情相當驚人。

紙風車執行長張敏宜也說，自己是唸戲劇出身，本來不認為適合走劇場，直到接觸紙風車現場後，實在太開心了，更有感於「能夠創造一個環境，為這麼多人帶來歡樂，為什麼不做？」讓她持續堅持了25年。

▲▼紙風車劇團於8/12晚間在金門大橋旁廣場演出《武松打虎》。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車劇團每次演出，總能為現場帶來一個晚上的歡笑。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車「368兒童藝術工程」計畫，也就是走遍全台368個鄉鎮巡演，讓住在較遠地區的大小朋友，有機會在自己的家鄉近距離欣賞劇場表演，目前已進行336個鄉鎮，仍在持續募款中。

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