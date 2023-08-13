快訊／「台中大善人」象董今告別式　160警+空拍機全面戒備

▲台中知名紅酒商朱振岳今日告別式，警方出動160人戒備。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、許權毅／台中報導

綽號「大象」、「象董」的台中知名紅酒商朱振岳，5日傳出因癌離世，享年46歲。今（13）日下午將在南屯住家舉行告別式，也因朱振岳是台中聞人，曾捲入刑事案件，轄區警方不敢大意，今日將有160名警力到場，也會出動空拍機全面緊盯。

據查，朱振岳經營「無二洋蔥紅酒」，事業有成，擁有2輛勞斯萊斯，因行事高調在地方頗具盛名。2017年間，紅酒店員工駕駛其中一輛「幻影」出車禍，修繕費用粗估上百萬，但他直接霸氣說「不用賠了」，因此上了新聞。後來莫蘭蒂颱風重創台灣，他的另一輛愛車在風災中受損，卻選擇捐出理賠金協助賑災，因此被稱為「大善人」。

道上人士指出，朱振岳是台中市大坑地區聞人朱漢堂之子，從事紅酒行業約10年左右，經營的不錯，加上一些投資也成功，在年輕一輩算是相當富有，對待朋友很慷慨。

道上人士說，朱在數年前罹患口腔癌，因為及時開刀治療，順利將病情控制，但近年聽聞疑似癌細胞擴散，一直有傳言不大樂觀，未料今日即傳出他因口腔癌病逝。

不過，朱振岳也曾捲入刑事案件，檢警2017年偵辦一宗跨國大型詐騙集團案，警方從歐洲小國拉脫維亞內，將110名台灣騙徒押解回台受審，最後檢方查出背後2名金主，其中1人就是朱振岳，另1人則是黃重嘉，檢方依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例，將2人及9名幹部起訴。