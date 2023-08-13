3億「魅影」畫面曝！台中大善人告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

記者游瓊華、白珈陽、許權毅／台中報導

「台中大善人」人稱「象董」的知名紅酒商朱振岳日前因癌症離世，今天在南屯區舉辦告別式，不僅米塔綿延數十公尺，現場還有11台勞斯萊斯組成的車隊，包括幻影、鬼影、魅影等，還有兩台悍馬，一字排開為朱振岳送行，市值粗估逼近3億元。由於，朱振岳曾捲入刑事案件，加上交友廣闊，轄區警方不敢大意，派出160名警力到場，並在入口盤查確認身分且無安全虞慮才能入場。

▲市值逼近3億！「台中大善人」象董今告別式，11台勞斯萊斯車隊送行。（圖／記者白珈陽攝）



▲象董朱振岳今日告別式，現場排場盛大，不少人前往弔唁。（圖／記者白珈陽攝）



朱振岳經營「無二洋蔥紅酒」，事業有成，因行事高調在地方頗具盛名。2017年間，擁有兩台勞斯萊斯的他，其中一輛「幻影」被紅酒店員工撞凹，修繕費用粗估上百萬，但朱振岳卻沒向員工要求賠償，還上媒體版面。後來莫蘭蒂颱風重創台灣，他的另一輛愛車在風災中受損，卻選擇捐出理賠金協助賑災，因此被稱為「大善人」。

▲現場還有一台價值破3000萬元的幻影。（圖／記者白珈陽攝）



今天告別式，家屬事前向媒體表達希望低調，但大陣仗場面仍引起注意，尤其是場內11輛勞斯萊斯車隊，包括幻影、鬼影、魅影等，價值從1788萬到3168萬元不等，另外還有兩台悍馬，累計總價值粗估逼近3億元。

▲除了勞斯萊斯之外，現場還有兩台悍馬。（圖／記者白珈陽攝）



朱在數年前罹患口腔癌，雖及時開刀治療，順利將病情控制，但近年疑似癌細胞擴散、日前傳出病逝消息。朱振岳也曾捲入刑事案件，檢警2017年偵辦一宗跨國大型詐騙集團案，警方從歐洲小國拉脫維亞內，將110名台灣騙徒押解回台受審，最後檢方查出背後2名金主，其中1人就是朱振岳，另1人則是黃重嘉，檢方依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例，將2人及9名幹部起訴。