為「論文門」罵法官慘了！混蛋+無恥共13次　彭文正律師遭起訴

▲律師張靜多次辱罵法官張詠惠混蛋，被北檢提起公訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院審理總統蔡英文「論文門」更一審辯論終結時，原告彭文正委任律師張靜當庭拍桌大罵承審法官張詠惠「混蛋」，離庭後又受訪持續發颷，共罵了10次「混蛋」、3次「無恥」，案經北院函送，法官本人也提告，台北地檢署10日依侮辱依法執行職務之公務員和公然侮辱等罪名起訴張靜。

據了解，「論文門」更一審期間，張靜和另名律師李震華質疑法官張詠惠急著結案，張則強勢表明自己依法審判、沒有黨派色彩，本案應由彭文正與蔡英文攻防，「不必延伸戰場、戰法官」，她並多次警告李震華別重複發言插話干擾程序，「李律師不能控制自己，你的同伴也不知該怎樣進行程序」。

2022年11月30日下午，案件開庭3小時後，張詠惠諭知全案辯論終結，張靜當場聽了大怒，坐在律師席上連續拍桌8次，大罵「哪有這麼混蛋的法官」等語，庭外受訪時，又罵了好幾次法官「混蛋」、「無恥」、「不要臉」等語。

北院認為張靜的言行太超過，已傷害司法形象與機關聲譽，在案件宣判彭文正敗訴後：由政風室向北檢告發張靜涉犯《刑法》第140條「於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱」的侮辱公務員罪嫌，張詠惠法官也親自提告。

此外，北院認為張靜當天舉動也違反《律師倫理規範》，檢附相關證據同步發函台東律師公會、全國律師公會與台東地檢署，請3個機關依照《律師法》規定，研議張靜違反《律師倫理規範》的行為是否構成情節重大、須移付律師懲戒的事由，台東律師公會是張靜登錄執行律師業務的機關。

當時，張靜回應，「求仁得仁，我的言論自由，就是評論法官是混蛋，所以要送懲戒就送吧！」