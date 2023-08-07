超偶歌手林鑫汝男友再捲詐欺案　設1.3萬筆蝦皮錢包供詐團洗錢

記者張君豪／台北報導

超級偶像歌手林鑫汝男友吳宗祐（37歲，有多項前科）去年涉及設立多起人頭公司進行行銷詐騙，檢警估計他從2017年到2020年獲利最少逾7千萬元，林女與吳男遭台北市刑大依涉嫌詐欺、偽造文書移送法辦。日前刑事局分析近兩年境外詐團偽冒台灣公益團體「華山基金會」，以善款信用卡扣款設定錯誤詐騙捐款人，總計造成1千萬元新台幣財損，警方抽絲剝繭追查幕後人頭帳戶，發現又是吳宗祐成立行銷公司、創設1萬3千多筆假帳號所致，發動2次搜索攻堅，逮捕吳男及其共犯10人到案。

▲刑事局破獲超偶女歌手林鑫汝男友吳宗祐協助詐團申辦洗錢帳號，收網逮捕10人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕涉嫌幫助詐欺的羅姓數位公司負責人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局接獲165反詐騙專線收案資訊，發現從2022年1月起到2023年3月間，大陸詐團光是以上述手法騙取被害人匯款達千萬台幣，刑事局偵四大會同北市信義、士林分局、市刑大偵五隊、桃園市刑大、台中市第一分局、刑警大隊共組專案小組，報請桃園地檢署義股檢察官許致維指揮偵辦。

專案小組發現，該批詐團為降低車手提款遭警方逮捕，及人頭帳號列警示的人力金錢成本損耗，改從蝦皮購物創設認證帳號，並以虛擬銀行收款方式，讓被害人匯款到蝦皮錢包，得手後轉匯贓款購買虛擬貨幣泰達幣洗錢，規避警方查緝。

警方追查，鎖定吳男經營的廣告行銷公司，發現吳男以公司名義向亞太電信公司申購綁兩月租約的9萬多筆門號，並由羅姓共犯（38歲、詐欺前科）架設貓池（modem pool）接收蝦皮手機認證訊息，快速申請該電商賣場約1.3萬筆有效帳號，再利用假交易產生虛擬銀行帳號供詐團騙取民眾匯款使用。

▲刑事局破獲超偶女歌手男友協助詐團申辦洗錢帳號，起獲大批貓池、手機門號等證物。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追查發現，吳男申請海量門號，約有1萬多筆流向羅姓共犯開設的數位公司，原來雙方透過商業交易模式，羅男公司以上述手法協助完成開通蝦皮錢包，因此遭警方認定協助詐欺犯罪涉案，這些蝦皮認證帳號以每筆150元轉賣給詐團充當人頭帳戶使用，詐團藉此走出傳統收簿犯罪模式，也讓警方更難追查金錢流向。

專案小組在今年4月到6月間發動2次攻堅搜索行動，兵分多路持搜索票、拘票到台北、新北、桃園、台中等地搜索，拘提主嫌吳宗祐、羅嫌等共10共犯到案，並查扣查扣貓池主機9臺、行動電話SIM卡600張、現金150萬餘元、手機20支、門號聲請文書等贓證物。

警方偵訊後依觸犯組織犯罪、詐欺、偽造文書等罪移送桃園地檢署複訊，羅姓數位公司負責人因身涉多次詐欺案件，以累犯遭檢察官聲押獲准，吳姓主嫌及其他共犯則以數萬元不等金額交保候傳。

蝦皮購物也針對本案發布聲明：該公司重視維護網購環境，積極推動用戶實名認證，已主動取締和阻擋相關帳號。同時持續配合主管機關指導，根據主管機關提供的高風險門號，進一步凍結所對應帳號。目前該公司嚴禁違法換匯交易行為，積極配合2023年1月生效的第三方支付防制洗錢辦法規定，導入防制洗錢機制，主動偵測可疑交易並申報進行調查，全面杜絕違法行為。

刑事局呼籲：民眾若接獲來電自稱公益團體或電商平台，以「預設扣款設定錯誤」且欲更改捐款方式，要求至ATM匯款至他人金融帳號，就絕對是詐騙，切勿上當造成財損，民眾有疑問可撥電話至警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所，由警方協助進行查證。

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