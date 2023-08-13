改裝車不炫了　監警環周末夜聯合大執法一晚開出19張罰單

▲台南市警六分局會同交通警察大隊、環保局及台南監理站聯合稽查，打擊噪音車擾寧行為，12日晚間於南區黃金海岸及萬年路100號前共開出19張罰單。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

改裝車經常利用周末假日夜衝車聚，發出噪音造成擾民，台南市警六分局會同交通警察大隊、環保局及台南監理站聯合稽查，打擊噪音車擾寧行為，12日晚間於南區黃金海岸及萬年路100號前共計攔查車輛42輛，開出19張罰單。

六分局指出，舉發各式交通違規：車輛電系設備擅自變更（道交18條）15件、車輛設備規格不符（道交16條）2件、通報噪音車2件，共計19件。如檢測噪音超標車輛將依違反噪音管制法開單處以1800元至3600元，並限期改善直到符合噪音標準為止。

六分局轄區位處台南市南端，轄內黃金海岸沿線風景優美宜人，加上停車便利，周末往往吸引大量人車潮前往夜遊或車聚。六分局秉持保障合法、取締非法原則，共同執行防制車輛改裝及噪音車輛聯合稽查工作，以有效遏阻改裝車及車輛噪音擾人行為。

六分局長許敏能呼籲汽機車駕駛人，行車超速及重踩油門、刻意拉高轉速等不良駕駛行為，不僅會產生高噪音，也威脅到其他用路人行車安全，未來將持續結合路檢、巡邏等勤務，針對改裝車輛經常出入路段時段，加強攔查取締，以還給民眾一個安全、安心、安寧的生活環境。