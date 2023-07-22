改裝車有夠吵！遭攔查拒受檢　23歲男「逆向又闖紅燈」被逮

▲桃園市黃姓男子今年7月凌晨駕車搭載3名友人外出，因轎車改裝噪音過大遭警攔查，黃男拒檢高速逃逸，沿途逆向、闖紅燈，最後棄車逃逸仍被拘捕到案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子今年7月間凌晨駕駛轎車搭載3名友人外出，在桃園區三民路欲左轉時，因轎車排氣管改裝過發出巨大噪音，員警示意停車受檢攔查時，黃男不但拒檢且加速逃逸，員警自後鳴笛追逐，黃男沿途逆向、寵紅燈且高速危險駕駛，見無處可躲竟棄車逃逸，員警隨後拘捕到案。桃檢調查後偵結依公共危險、以他法致生公眾往來危險罪嫌起訴，由於黃屬累犯，並建請法院加重其刑。

檢警調查，23歲的黃姓男子今年7月1日凌晨5時許，開車搭載2女1男共3名友人，行經桃園區三民路欲左轉永樂路，因車輛排氣管改裝過，發出巨大噪音引起桃園警分局武陵派出所員警注意，員警趨前攔查，黃男不但拒絕攔查，反而猛踩油門加速逃逸，員警於是鳴笛示意停車受檢。

未料黃男不顧同車友人安危，駕車高速逃逸，沿途逆向且闖紅燈，不顧其他用路人車安全亂竄逃逸，最後無路口可逃時，黃男竟棄車逃逸，但仍被員警追上拘捕到案。

桃檢複訊時，檢察官查出黃男曾於2020年間因公共危險罪嫌遭判刑4月、緩刑2年確定，去年10月才繳交罰金執行完畢，未料仍不知悔改，檢方根據警方出示現場照片、舉發違反道路交通管理通知單、行車紀錄器影像擷取畫面、現場照片等佐證，檢方偵結依公共危險、以他法致生公眾往來危險罪嫌提起公訴，因黃屬累犯，建請法院加重其刑。