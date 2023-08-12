四大血型「1血型」壽命最短！　比第一名「平均少活25年」

▲血型除了可以探索個性，也和健康息息相關。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

血型是每個人一出生就決定的，除了極為罕見的血型之外，通過檢驗大致分為4類，包括A型、B型、AB型和O型，血型也常被拿來作為性格、健康的評斷基礎，不過血型其實也和壽命長短有關，根據國外研究，4大血型中，平均壽命最長的是O型。

根據《搜狐網》指出，4大血型的平均壽命以O型為最長，接著依序是B型、AB型、A型，由於A型人血液黏稠度較高，較易出現心血管疾病；O型人則是因為具有較強的免疫力，能降低疾病風險。

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以下為4種血型平均壽命及解析：

A型：平均壽命62歲

A型血的人因為血液濃稠度較高，平均壽命相對於其他血型較短，血管阻塞的機會就會比常人高，容易罹患心血管疾病，因為血液濃度高，血液流動較慢，因此免疫力比較低，換季時容易生病，新陳代謝方面也會比較差，罹癌風險較高。

B型：平均壽命77歲

B型血的人消化系統良好，對於日常攝入的食物都能較好地消化吸收，身體並不會因為缺乏營養而出現相應的問題。不過B型血的人也較容易發胖，出現糖尿病的機率也會比其他血型高。

AB型血：平均壽命70歲

AB型人結合了A型人與B型人的優缺點，整體來看身體素質不錯，但AB型人情緒較易受外界影響，精神壓力是影響壽命的主要原因。

O型：平均壽命87歲

O型血是醫生口中常說的萬能血，O型血的人體內免疫球蛋白效率很高，可以高效地清除體內病毒和細菌，降低疾病風險，這種血型不僅平均壽命最高，同時也具有較強的免疫力，不過缺點是夏天容易被蚊子叮，嬰兒時期也容易出現黃疸問題。

雖然血型和壽命關係存在爭議，但透過研究血型可以對身體更加了解、達到使身體健康的目的。

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